Kenali Apa Itu Sleepmaxxing, Tren Tidur Berkualitas yang Bisa Membuat Good Looking dan Awet Muda

JawaPos.com - Belakangan ini, tren di media sosial dengan tagar #sleepmaxxing kerap diperbincangkan banyak orang dan influencer.

Banyak influencer yang membagikan hack berupa challenge melakukan sleepmaxxing yang mereka lakukan.

Setelah menerapkannya, mereka mengklaim bahwa tubuh merasa lebih segar saat bangun, tampil lebih bugar, sampai memiliki mood yang lebih baik.

Pada dasarnya, sleep maxing mengajak seseorang untuk mengoptimalkan waktu dan kualitas tidurnya.

Tidur yang berkualitas sendiri memiliki peran penting bagi kondisi fisik dan mental. Sebaliknya, kebiasaan tidur yang buruk dapat membuat tubuh anda terasa lelah, mimpi buruk, muncul jerawat, dan berpotensi mengganggu suasana hati serta konsentrasi.

Jika anda sedang mencoba tren sleepmaxxing, berikut beberapa rutinitas yang dapat diterapkan sebelum tidur.

Dirangkum dari laman fithub.id dan mylovebedcover.com pada (20/08) berikut cara menerapkan sleepmaxxing agar kualitas tidur anda lebih optimal.





Tidur dengan waktu konsisten