Tak Perlu Langsung Minum Obat, Kenali 6 Makanan yang Bisa Mendukung Tidur Lebih Baik

JawaPos.com - Masalah tidur seperti sulit terlelap atau sering terbangun pada malam hari dapat mengganggu aktivitas keesokan harinya. Selain menjaga pola tidur, pilihan makanan juga dapat menjadi salah satu hal yang diperhatikan.

Beberapa makanan mengandung nutrisi yang berkaitan dengan proses relaksasi dan pengaturan siklus tidur. Salah satunya adalah triptofan, yaitu asam amino yang dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan serotonin dan melatonin.

Namun, makanan bukanlah pengganti penanganan medis untuk insomnia. Jika gangguan tidur berlangsung terus-menerus atau sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Dilansir English Jagran, berikut enam makanan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung kualitas tidur.

1. Kiwi Kiwi merupakan buah yang kaya akan berbagai zat gizi dan antioksidan. Kandungan tersebut dapat membantu mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Buah ini juga mengandung serotonin. Karena itu, kiwi kerap dikaitkan dengan dukungan terhadap relaksasi dan kualitas tidur.

Kiwi dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang bersama buah, sayuran, sumber protein, serta makanan kaya serat.

2. Pisang Pisang mengandung sejumlah nutrisi, termasuk kalium dan triptofan. Kandungan tersebut berperan dalam berbagai fungsi tubuh.

Triptofan sendiri digunakan tubuh dalam proses pembentukan senyawa yang berkaitan dengan pengaturan suasana hati dan siklus tidur, termasuk serotonin dan melatonin.