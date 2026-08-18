Tak Perlu Langsung Minum Obat, Kenali 6 Makanan yang Bisa Mendukung Tidur Lebih Baik

ilustrasi orang yang insomnia. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Masalah tidur seperti sulit terlelap atau sering terbangun pada malam hari dapat mengganggu aktivitas keesokan harinya. Selain menjaga pola tidur, pilihan makanan juga dapat menjadi salah satu hal yang diperhatikan.
Beberapa makanan mengandung nutrisi yang berkaitan dengan proses relaksasi dan pengaturan siklus tidur. Salah satunya adalah triptofan, yaitu asam amino yang dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan serotonin dan melatonin.
Namun, makanan bukanlah pengganti penanganan medis untuk insomnia. Jika gangguan tidur berlangsung terus-menerus atau sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
Dilansir English Jagran, berikut enam makanan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung kualitas tidur.
Kiwi merupakan buah yang kaya akan berbagai zat gizi dan antioksidan. Kandungan tersebut dapat membantu mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Buah ini juga mengandung serotonin. Karena itu, kiwi kerap dikaitkan dengan dukungan terhadap relaksasi dan kualitas tidur.
Kiwi dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang bersama buah, sayuran, sumber protein, serta makanan kaya serat.
Pisang mengandung sejumlah nutrisi, termasuk kalium dan triptofan. Kandungan tersebut berperan dalam berbagai fungsi tubuh.
Triptofan sendiri digunakan tubuh dalam proses pembentukan senyawa yang berkaitan dengan pengaturan suasana hati dan siklus tidur, termasuk serotonin dan melatonin.
Mengonsumsi pisang sebagai camilan ringan pada malam hari dapat menjadi salah satu pilihan yang praktis.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!