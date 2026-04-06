Pernah Dengar Sleepmaxxing? Simak, 5 Alasan Kenapa Otakmu Butuh Istirahat Berkualitas

Ilustrasi tidur saat bekerja (Freepik)
JawaPos.com – Kalian yang online secara kronis mungkin pernah mendengar tren di TikTok dengan tagar sleepmaxxing.
Dilansir dari Verywell Mind, trend ini telah mencapai 130 juta unggahan di aplikasi TikTok.
“Hah sleepmaxxing? Tidur lebih lama maksudnya?” Hampir benar kawan psikologi. Lebih tepatnya, Sleepmaxxing adalah memaksimalkan kualitas dan kuantitas tidur dengan berbagai teknik.
Menurut data dari Verywell Mind, sebanyak 41.2% dari Gen Z terdampak masalah tidur yang berakibat negatif pada kondisi mental mereka.
Seberapa penting sebenarnya tidur? Mari simak beberapa fakta berikut ini yang terjadi jika kekurangan tidur.
1. Gangguan Mental
Kekurangan tidur yang signifikan – secara kuantitas atau kualitas – dapat mengganggu kesehatan mental Anda.
Sejumlah penelitian bahkan telah mengkaitkan kurangnya tidur dengan gangguan mental yang cukup parah.
Gangguan mental yang disebabkan oleh kurangnya tidur meliputi gangguan kecemasan, bipolar, pola makan hingga depresi.
2. Brain Fog
Mungkin ada beberapa dari kalian yang baru mendengar brain fog. Brain Fog adalah terminologi untuk menjelaskan sejumlah masalah kognitif pada seorang individu.
Permasalah kognitif yang meliputi brain fog adalah gangguan memori, fokus, kecepatan berpikir dan kejernihan pikiran.
Menurut Verywell Mind, kekurangan tidur yang berkualitas adalah pelaku utama dari brain fog.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven