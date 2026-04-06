07 April 2026, 03.08 WIB

Pernah Dengar Sleepmaxxing? Simak, 5 Alasan Kenapa Otakmu Butuh Istirahat Berkualitas

Ilustrasi tidur saat bekerja (Freepik)

JawaPos.com – Kalian yang online secara kronis mungkin pernah mendengar tren di TikTok dengan tagar sleepmaxxing. 

Dilansir dari Verywell Mind, trend ini telah mencapai 130 juta unggahan di aplikasi TikTok.

“Hah sleepmaxxing? Tidur lebih lama maksudnya?” Hampir benar kawan psikologi. Lebih tepatnya, Sleepmaxxing adalah memaksimalkan kualitas dan kuantitas tidur dengan berbagai teknik.

Menurut data dari Verywell Mind, sebanyak 41.2% dari Gen Z terdampak masalah tidur yang berakibat negatif pada kondisi mental mereka.

Seberapa penting sebenarnya tidur? Mari simak beberapa fakta berikut ini yang terjadi jika kekurangan tidur. 

1. Gangguan Mental

Kekurangan tidur yang signifikan – secara kuantitas atau kualitas – dapat mengganggu kesehatan mental Anda. 

Sejumlah penelitian bahkan telah mengkaitkan kurangnya tidur dengan gangguan mental yang cukup parah. 

Gangguan mental yang disebabkan oleh kurangnya tidur meliputi gangguan kecemasan, bipolar, pola makan hingga depresi. 

2. Brain Fog 

Mungkin ada beberapa dari kalian yang baru mendengar brain fog. Brain Fog adalah terminologi untuk menjelaskan sejumlah masalah kognitif pada seorang individu.

Permasalah kognitif yang meliputi brain fog adalah gangguan memori, fokus, kecepatan berpikir dan kejernihan pikiran.

Menurut Verywell Mind, kekurangan tidur yang berkualitas adalah pelaku utama dari brain fog. 

