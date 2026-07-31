Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.43 WIB

Ingin Lebih Fokus, Mudah Mengingat, dan Memiliki Suasana Hati yang Lebih Baik? Yuk Bangun 8 Kebiasaan Ini di Pagi Hari

Berlatih mindfulness adalah salah satu kebiasaan orang yang bisa mengubah tekanan./ (freepik) - Image

Berlatih mindfulness adalah salah satu kebiasaan orang yang bisa mengubah tekanan./ (freepik)

JawaPos.com - Banyak dari kita yang mengalami kesulitan fokus, ingatan, dan suasana hati. Dan kunci untuk meningkatkannya mungkin terletak pada cara kita memulai hari.

Kebiasaan pagi hari membentuk dasar produktivitas harian kita. Kebiasaan ini dapat membawa kita menuju kesuksesan atau menuntun kita menuju kelelahan mental.

Jika Anda mencari rutinitas pagi yang meningkatkan fokus, ingatan, dan suasana hati Anda, ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari laman DMNews, berikut kebiasaan-kebiasaan di pagi hari yang akan membuat Anda menjadi lebih fokus, mudah mengingat, dan memiliki suasana hati yang lebih baik.

1. Olahraga di pagi hari

Jika menyangkut peningkatan fokus, daya ingat, dan suasana hati, tidak ada yang mengalahkan kekuatan olahraga pagi.

Olahraga terbukti dapat meningkatkan aliran darah ke otak, membantu Anda berpikir lebih tajam dan jernih. Olahraga juga dapat meningkatkan suasana hati, berkat endorfin yang dilepaskannya.

Selain itu, berolahraga di pagi hari dapat membantu menciptakan suasana positif untuk hari-hari berikutnya. Olahraga membuat Anda merasa bersemangat, dan siap menghadapi apa pun yang akan terjadi.

Memasukkan workout sederhana selama 15 menit ke dalam rutinitas pagi Anda dapat membuat perbedaan signifikan pada kesejahteraan mental Anda.

2. Meditasi yang penuh kesadaran

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
5 Cara Pencahayaan Dalam Ruangan yang Dapat Mengubah Suasana Hati Anda Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

5 Cara Pencahayaan Dalam Ruangan yang Dapat Mengubah Suasana Hati Anda Menurut Psikologi

Senin, 27 Juli 2026 | 02.44 WIB

3 Cara Meditasi atau Yoga Dapat Meningkatkan Suasana Hati dan Memperpanjang Umur - Image
Lifestyle

3 Cara Meditasi atau Yoga Dapat Meningkatkan Suasana Hati dan Memperpanjang Umur

Rabu, 15 Juli 2026 | 16.19 WIB

Bisa Membaca Suasana Hati Seseorang Hanya dari Nada Pesan Teksnya? Psikologi Mengatakan Anda Memiliki 8 Kualitas Langka Ini - Image
Kepribadian

Bisa Membaca Suasana Hati Seseorang Hanya dari Nada Pesan Teksnya? Psikologi Mengatakan Anda Memiliki 8 Kualitas Langka Ini

Jumat, 19 Juni 2026 | 21.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore