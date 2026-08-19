Tak Banyak Ungkapan Cinta, 7 Sikap Ini Justru Menunjukkan Hubungan yang Sehat

JawaPos.com – Kasih sayang dalam hubungan tidak selalu ditunjukkan melalui pelukan, ucapan romantis, atau kemesraan yang terlihat jelas. Terlebih pada pasangan yang telah menjalani hubungan dalam waktu lama, cara mengungkapkan cinta dapat berubah menjadi lebih sederhana.

Ada pasangan yang jarang menunjukkan kemesraan di depan orang lain, bahkan hampir tidak pernah mengucapkan kata-kata romantis. Meski demikian, bukan berarti perasaan di antara keduanya telah berkurang.

Bagi sebagian pasangan, cinta justru terlihat melalui rasa aman, perhatian kecil, tanggung jawab, serta kesediaan untuk selalu hadir ketika dibutuhkan. Cara tersebut mungkin tidak terlalu mencolok, tetapi bisa memiliki makna yang mendalam.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh sifat yang dapat terlihat pada pasangan yang masih memiliki ikatan kuat meski tidak sering memperlihatkan kasih sayang secara terbuka.

1. Merasa Sangat Nyaman Satu Sama Lain

Hubungan yang sudah memiliki rasa aman biasanya tidak membuat pasangan terus-menerus merasa harus membuktikan cintanya. Mereka percaya pada perasaan dan komitmen yang telah dibangun bersama.

Dalam konsep psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan secure attachment atau keterikatan yang aman. Pasangan tetap merasa dekat meski tidak selalu bersama atau menunjukkan kemesraan setiap saat.

Rasa percaya tersebut membuat hubungan terasa lebih tenang dan tidak dipenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepastian secara terus-menerus.

2. Banyak Berkomunikasi Lewat Hal-Hal Kecil