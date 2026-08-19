7 Alasan Mengapa Pertemuan secara Online Bisa Berujung pada Hubungan yang Kurang Kasih Sayang

JawaPos.com - Di era digital, bertemu dan mengenal seseorang tidak lagi harus dimulai dari pertemuan langsung. Media sosial, aplikasi kencan, forum komunitas, hingga berbagai platform komunikasi memungkinkan seseorang membangun kedekatan hanya melalui layar.

Bahkan, tidak sedikit hubungan romantis yang berawal dari percakapan online dan kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius.

Namun, ada sisi lain yang menarik untuk diperhatikan. Pertemuan secara online terkadang dapat menghasilkan hubungan yang terasa kurang kasih sayang, kurang hangat, atau kurang memiliki kedekatan emosional, meskipun komunikasi yang dilakukan sebenarnya cukup intens.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Menurut perspektif psikologi, masalahnya bukan semata-mata karena hubungan dimulai secara online. Hubungan digital dapat tetap sehat dan penuh kasih sayang.

Akan tetapi, komunikasi melalui layar memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat memengaruhi cara seseorang memahami emosi, membangun kepercayaan, dan merasakan kehadiran orang lain.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (17/8), terdapat tujuh alasan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut.

1. Komunikasi Online Mengurangi Isyarat Emosional Nonverbal

Dalam interaksi tatap muka, manusia tidak hanya berkomunikasi menggunakan kata-kata. Ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, gerakan tubuh, jarak fisik, bahkan jeda ketika berbicara ikut memberikan informasi mengenai perasaan seseorang.