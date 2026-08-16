Update Dampak Gempa Nagekeo NTT M 7,7: 47 Meninggal, 5 Ribu Mengungsi

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8) telah merenggut 47 korban jiwa dan memaksa lebih dari 5.000 warga mengungsi.

Hingga Minggu (16/8) pukul 00:00 WIB, dampak kerusakan bangunan serta fasilitas umum dilaporkan amat masif.

Konsentrasi penyintas terbesar saat ini berada di Kabupaten Sikka dengan total 3.356 jiwa. Sebanyak 1.356 jiwa terpusat di GOR Samador, sementara 2.000 jiwa lainnya memilih mengungsi secara mandiri di 10 titik lokasi.

Sementara itu, wilayah Kabupaten Manggarai menampung 2.078 pengungsi. Ratusan warga lainnya tercatat bertahan di pengungsian Nagekeo sebanyak 500 jiwa, hingga meluas ke area Bima serta Kepulauan Selayar.

Kebutuhan pemenuhan hak dasar dan pasokan logistik kini menjadi fokus penanganan di lapangan. Penyintas di Kabupaten Manggarai membutuhkan bantuan berupa puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 lembar tikar, tandon air bersih, hingga unit genset.

Rincian Korban Jiwa dan Kerusakan Infrastruktur

Guncangan utama yang diiringi 341 kali gempa susulan memicu kehancuran hebat di sejumlah area. Dari total 47 korban meninggal dunia, korban terbanyak teridentifikasi di Kabupaten Manggarai sebanyak 23 jiwa dan Manggarai Timur 17 jiwa.