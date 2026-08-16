Update Dampak Gempa Nagekeo NTT M 7,7: 47 Meninggal, 5 Ribu Mengungsi

Pasien RS Labuan Bajo dievakuasi keluar saat terjadi gempa bumi Magnitudo 7,7 di NTT, Sabtu (15/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8) telah merenggut 47 korban jiwa dan memaksa lebih dari 5.000 warga mengungsi.
Hingga Minggu (16/8) pukul 00:00 WIB, dampak kerusakan bangunan serta fasilitas umum dilaporkan amat masif.
Konsentrasi penyintas terbesar saat ini berada di Kabupaten Sikka dengan total 3.356 jiwa. Sebanyak 1.356 jiwa terpusat di GOR Samador, sementara 2.000 jiwa lainnya memilih mengungsi secara mandiri di 10 titik lokasi.
Sementara itu, wilayah Kabupaten Manggarai menampung 2.078 pengungsi. Ratusan warga lainnya tercatat bertahan di pengungsian Nagekeo sebanyak 500 jiwa, hingga meluas ke area Bima serta Kepulauan Selayar.
Kebutuhan pemenuhan hak dasar dan pasokan logistik kini menjadi fokus penanganan di lapangan. Penyintas di Kabupaten Manggarai membutuhkan bantuan berupa puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 lembar tikar, tandon air bersih, hingga unit genset.
Rincian Korban Jiwa dan Kerusakan Infrastruktur
Guncangan utama yang diiringi 341 kali gempa susulan memicu kehancuran hebat di sejumlah area. Dari total 47 korban meninggal dunia, korban terbanyak teridentifikasi di Kabupaten Manggarai sebanyak 23 jiwa dan Manggarai Timur 17 jiwa.
Adapun sebaran korban jiwa sisanya mencakup Kabupaten Sikka (4 jiwa), Manggarai Barat (1 jiwa), Ende (1 jiwa), dan Nagekeo (1 jiwa). Tim penanggulangan juga mencatat sedikitnya 101 warga mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan beragam.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa