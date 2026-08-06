Kebiasaan Membantu Orang Lain Tanpa Batas Berisiko Timbulkan 5 Dampak Negatif bagi Kesehatan Mental

Ilustrasi terlalu sering membantu orang lain (Freepik)
JawaPos.com – Membantu orang lain merupakan sikap yang patut diapresiasi, tetapi kebiasaan melakukannya secara berlebihan tidak selalu membawa dampak positif bagi diri sendiri.
Salah satu konsekuensi yang kerap muncul adalah berkurangnya waktu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sehingga keseimbangan hidup perlahan mulai terganggu.
Sikap yang terus-menerus mengutamakan kepentingan orang lain juga dapat membuat seseorang merasa kelelahan, kewalahan, hingga mengalami tekanan emosional setelah memberikan terlalu banyak tenaga dan perhatian.
Seperti dilansir dari laman Geediting, berikut 5 dampak buruk seseorang karena terlalu sering membantu orang hingga mengabaikan kepentingan pribadi.
1. Merasa Terkuras secara Terus Menerus
Jika Anda sering merasa terkuras secara emosional, mental, atau bahkan fisik, hal itu bisa jadi merupakan tanda bahwa Anda terlalu banyak menginvestasikan energi pada orang lain dan tidak cukup pada diri sendiri.
Anda mungkin merasa seperti Anda terus-menerus bepergian, memenuhi kebutuhan dan harapan orang lain. Dan meskipun menyenangkan berada di sana untuk orang lain, sama pentingnya juga untuk menjaga diri sendiri.
Bila Anda selalu mengutamakan orang lain, Anda mungkin mengabaikan kebutuhan dan keinginan Anda sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan kebencian.
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