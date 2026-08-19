Mata Pegal Setelah Seharian di Depan Layar, Atasi dengan 4 Langkah Ini

ilustrasi orang yang kelelahan mata. (freepik)
JawaPos.com – Sulit rasanya menjalani aktivitas sehari-hari tanpa berhadapan dengan layar. Pekerjaan, komunikasi, hiburan, hingga mencari informasi kini banyak dilakukan melalui laptop, ponsel, maupun televisi.
Kebiasaan tersebut membuat waktu menatap layar semakin panjang. Jika tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup, kondisi ini dapat memicu screen fatigue atau kelelahan akibat penggunaan layar secara berlebihan.
Keluhan yang muncul bisa berupa mata terasa tegang dan kering, sakit kepala, penglihatan yang menjadi kurang jelas, hingga rasa lelah secara mental. Kabar baiknya, beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan tersebut sekaligus menjaga mata tetap sehat.
Dilansir English jagran, berikut empat cara yang dapat dilakukan:
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1. Terapkan aturan 20-20-20
Salah satu cara sederhana untuk memberi kesempatan mata beristirahat adalah menerapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menggunakan perangkat dengan layar, alihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter.
Kebiasaan ini membantu mata tidak terus-menerus bekerja dalam jarak dekat. Dengan memberikan jeda secara berkala, otot mata memiliki waktu untuk lebih rileks sebelum kembali menatap layar.
2. Sesuaikan posisi dan tampilan layar
Kondisi meja kerja juga dapat memengaruhi kenyamanan mata. Gunakan layar dengan ukuran yang nyaman dan atur tampilan agar tulisan mudah dibaca tanpa harus menyipitkan mata.
Jika ukuran monitor tidak dapat diganti, manfaatkan pengaturan perangkat dengan memperbesar teks atau tampilan. Mode baca atau fitur yang membuat tampilan lebih nyaman juga bisa digunakan, terutama ketika harus membaca dalam waktu lama.
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Jawa Pos
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