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Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.10 WIB

Kulit Kusam Bisa Berkurang, 5 Langkah Perawatan Malam Ini Jangan Sampai Terlewat

ilustrasi orang yang mencuci muka. (freepik) - Image

ilustrasi orang yang mencuci muka. (freepik)

JawaPos.com -- Merawat kulit tidak hanya perlu dilakukan pada pagi atau siang hari. Rutinitas sebelum tidur juga memiliki peran penting untuk membantu menjaga kebersihan dan kelembapan kulit.

Setelah beraktivitas seharian, wajah dapat dipenuhi keringat, minyak, debu, sisa makeup, maupun kotoran lainnya. Jika tidak dibersihkan dengan baik sebelum tidur, berbagai masalah kulit dapat lebih mudah muncul.

Malam hari juga menjadi waktu yang tepat untuk memberikan perawatan tambahan sesuai kebutuhan kulit. Karena itu, rutinitas sederhana sebelum tidur sebaiknya tidak diabaikan.

Mulai dari membersihkan wajah hingga memastikan sarung bantal tetap bersih, beberapa kebiasaan berikut dapat menjadi bagian dari perawatan kulit malam hari.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima langkah perawatan yang dapat dilakukan sebelum tidur untuk membantu menjaga kulit tetap bersih, lembap, dan tampak sehat.

1. Bersihkan Wajah Secara Menyeluruh

Langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan adalah membersihkan wajah. Setelah seharian beraktivitas, kulit perlu dibersihkan dari kotoran, minyak berlebih, sisa produk, serta makeup apabila menggunakannya.

Gunakan pembersih wajah yang sesuai dengan kondisi kulit. Aplikasikan secara perlahan sambil memberikan pijatan lembut, kemudian bilas hingga bersih.

Setelah itu, keringkan wajah dengan menepuknya menggunakan handuk bersih. Hindari menggosok wajah terlalu keras agar kulit tidak mudah mengalami iritasi.

2. Gunakan Toner atau Essence

Setelah wajah bersih, tahap berikutnya dapat dilanjutkan dengan toner atau essence yang sesuai dengan kebutuhan kulit.

Produk tersebut dapat membantu memberikan kelembapan sekaligus mempersiapkan kulit sebelum menggunakan produk perawatan berikutnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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