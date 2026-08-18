Bikin Percaya Diri Naik! 5 Tips Merawat Wajah agar Komedo Putih Berkurang

Ilustrasi komedo/freepik
JawaPos.com – Komedo putih atau whiteheads termasuk masalah kulit yang cukup umum. Bentuknya biasanya berupa benjolan kecil berwarna putih atau menyerupai warna kulit akibat pori-pori yang tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Secara medis, kondisi ini dikenal sebagai closed comedone.
Meski ukurannya kecil, keberadaan komedo putih dapat membuat permukaan wajah terlihat kurang rata. Kondisi tersebut juga kerap muncul di area yang produksi minyaknya cukup tinggi, seperti dahi, hidung, dan dagu.
Untuk mengatasinya, perawatan sebaiknya dilakukan secara konsisten dan tidak dengan cara memencet atau mengorek komedo. Kebiasaan tersebut justru dapat menyebabkan iritasi hingga meningkatkan risiko munculnya bekas atau masalah kulit lainnya.
Dilansir dari laman halodoc dan alodokter, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi komedo putih.
Langkah paling dasar adalah menjaga wajah tetap bersih. Cuci muka sekitar dua kali sehari menggunakan pembersih yang lembut dan air hangat.
Hindari menggosok wajah terlalu kuat, memakai scrub kasar, atau mencuci wajah secara berlebihan. Iritasi akibat kebiasaan tersebut justru dapat memperburuk kondisi kulit dan memicu lebih banyak masalah.
Jika komedo putih menjadi masalah utama, produk perawatan yang mengandung salicylic acid dapat menjadi salah satu pilihan. Bahan aktif ini membantu mengeksfoliasi kulit dan membuka sumbatan pada pori-pori sehingga efektif untuk membantu menangani whiteheads.
Gunakan sesuai petunjuk pada produk dan jangan langsung mengaplikasikan terlalu banyak. Bila kulit menjadi kering, perih, atau kemerahan, kurangi frekuensi pemakaian.
Untuk komedo putih yang sulit dikendalikan, retinoid topikal seperti adapalene dapat membantu membersihkan pori-pori dan mencegah terbentuknya sumbatan baru. Adapalene merupakan salah satu retinoid yang tersedia tanpa resep di sejumlah negara.
Penggunaan bahan aktif ini perlu dilakukan secara bertahap karena pada awal pemakaian kulit bisa mengalami kering atau iritasi. Ikuti petunjuk penggunaan produk dan gunakan pelembap yang sesuai.
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Jawa Pos
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