6 Zodiak yang Paling Ahli Mengelola Stress, Tetap Tenang Meskipun Di Bawah Tekanan

JawaPos.com - Enam zodiak berikut dikenal mampu mengelola tekanan dengan caranya masing-masing.

Mereka memiliki kreativitas dan juga self control yang baik untuk mengelola stres. Kemampuan inilah yang membuat mereka tetap tenang meskipun berada di bawah tekanan.

Termasuk bagaimana saat mereka merespon kecemasan. Beberapa zodiak ini memiliki kemampuan lebih baik dalam menyikapi keadaan.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (07/08) berikut zodiak yang mampu untuk tetap tenang dan tangguh menyikapi stress.

Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang memiliki pandangan hidup yang praktis. Mereka memiliki kecintaan terhadap kestabilan meski berada di tengah situasi yang kacau.

Sebagai cara untuk meredakan stress, taurus biasanya akan mencari ketenangan melalui aktivitas di alam, seperti berkebun atau memasak. Aktivitas tersebut mampu membantu mereka menemukan ketenangan.

Virgo

Virgo memiliki kemampuan berpikir analitis. Mereka menghadapi masalah dengan pendekatan yang sistematis, sehingga tidak mudah merasa kewalahan.

Selain itu, kecintaan virgo terhadap keteraturan dan rutinitas membuat mereka merasa lebih memiliki kendali atas keadaan.

Libra

Libra selalu berusaha menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam hidupnya. Kemampuan mereka dalam bersosialisasi membuat libra memiliki sistem dukungan yang kuat saat menghadapi masa-masa sulit.