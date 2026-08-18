Belakangan Stress Berat? Berikut Rekomendasi Makanan yang Bantu Menurunkan Kortisol

Ilustrasi matcha/Magnific
JawaPos.com - Kortisol menjadi salah satu hormon yang berperan untuk mengatur tingkat stres. Jika kadarnya tidak stabil,terutama jika terlalu tinggi, kondisi ini dapat memberikan dampak pada tubuh dan meningkatkan risiko masalah kesehatan.
Saat kadar hormon kortisol tinggi, akan muncul gejala-gejala stress mulai dari insomnia, penumpukan lemak di area perut, rambut rontok, menurunnya fokus, sampai perubahan pada nafsu makan.
Menurut informasi dari laman primayahospital yang dikutip pada (18/08) stress dapat dipicu oleh beberapa kondisi mulai dari persoalan dalam pekerjaan, masalah keuangan, kesibukan berlebih, beban keluarga, sikap pesimis, kondisi hidup yang tidak pasti, sampai pada ekspektasi yang tidak realistis.
Salah satu langkah yang dapat anda lakukan untuk mengurangi stres ini adalah dengan asupan bergizi. Beberapa jenis makanan berikut diketahui memiliki kandungan nutrisi yang dapat mendukung tubuh dalam mengelola stres.
Mengutip informasi dari laman puskesmas-tangantangan.
Bayam
Bayam mengandung berbagai mineral yang dapat membantu tubuh menghadapi stress. Salah satunya seperti magnesium.
Mineral ini mampu menjaga fungsi sistem saraf agar tetap stabil, sehingga tubuh dapat menjadi lebih rileks dan membantu menjaga kadar hormon kortisol tetap terkendali.
Ikan salmon
Ikan salmon mengandung omega-3 dan asam lemak yang juga dapat menurunkan kadar stres. Konsumsi ikan berlemak tinggi seperti ikan sarden dapat menjadi pilihan karena dapat menjaga kondisi kortisol tubuh tetap stabil.
Anggur
Anggur termasuk salah satu buah yang tinggi antioksidan. Antioksidan tersebut mampu mengatasi stress di dalam tubuh, sekaligus mampu menjaga kadar hormon kortisoal agar tetap stabil.
Dark coklat
Konsumsi Dark coklat mampu memberikan efek menenangkan bagi tubuh. Kandungan senyawa polifenol yang kaya akan antioksidan sehingga dapat mendukung kesehatan tubuh dan mampu menciptakan rasa rileks.
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Jawa Pos
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