8 Makanan Viral di Blok M, Wajib Coba Dubai Pistachio Fountain Sampai Matcha Ubee Creamy!

Ilustrasi Dubai Pistachio Fountain/YouTube @gretadiary
JawaPos.com - Blok M memang tidak pernah kehabisan kuliner baru setiap harinya.
Belum selesai dengan tren salt bread, sourdough, dan juga dubai chewy cookie. Kini berbagai gerai baru kembali bermunculan dengan menawarkan kreasi makanan viral yang menarik perhatian.
Salah satunya tren ubee matcha dan dubai pistachio fountain. Kedua sajian tersebut tengah ramai diperbincangkan dan menjadi tren di media sosial karena tampilannya yang menggugah selera.
Dubai fountain sendiri merupakan kreasi dessert yang memadukan strawberry segar, potongan dubai chewy cookie, kemudian disiram dengan saus coklat, serta dilengkapi berbagai topping termasuk es krim.
Meski kini banyak tempat mulai menghadirkan sajian viral tersebut, blok M menawarkan sejumlah kreasi dubai pistachio fountain yang beragam dan menarik untuk dicoba.
Penasaran apa saja makanan viral yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media, berikut informasi dari kanal YouTube @gretadiary yang dikutip pada (17/08).
Butter Pastry-Pony
Pastry-pastry di Pony blok M viral karena teksturnya yang super krispi. Varian yang wajib anda coba adalah salted butter with icing sugar. Pastry di sini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari Rp 20.000.
Selain varian butternya yang fenomenal, terdapat pula varian lain yang wajib anda coba seperti karubi beef (Rp 28.000), truffle mushroom (Rp 38.000), matcha strawberry (Rp 29.000), apple pie (Rp 28.000), coffee crust (Rp 28.000), dan palmier choco (Rp 17.000)
Dubai Pistachio Fountain-Chocolate Room
Chocolate room beralamat di Jl. sultan Hasanudin Dalam Blok M, Mall Lobby Terminal. Tempat ini belakangan menjadi viral karena kreasi dessert dubai chewy fountain nya, yang terdiri dari strawberry segar, potongan dubai chewy cookie, es krim, dan lelehan coklat callebaut yang manis legit dalam satu hidangan.
Di sin, terdapat beberapa varian fountain seperti chocolate chewy dubai pistachio fountain (Rp.50.000), ube chewy dubai pistachio fountain (Rp 50.000), dubai brulee cheesecake fountain (Rp 50.000), ube ice cloud fountain (Rp 55.000), pistachio ice cloud fountain (Rp 55.000), serta strawberry fountain (Rp 35.000).
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