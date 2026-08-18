9 Frasa yang Menunjukkan Seseorang Telah Dididik dengan Baik dalam Kehidupan Sehari-hari

Jawapos.com - Kenali 9 frasa yang sering digunakan seseorang dan menunjukkan mereka memiliki pendidikan karakter baik.

Frasa-frasa sederhana ini mungkin tampak biasa, tetapi mencerminkan sopan santun, empati, dan kedewasaan.

Pada kenyataanya, pendidikan yang baik tidak selalu terlihat dari nilai akademik, gelar yang dimiliki, atau seberapa tinggi pencapaian seseorang.

Dalam kehidupan sehari-hari, cara berbicara dan memperlakukan orang lain justru sering menjadi cerminan bagaimana seseorang dibesarkan dan nilai-nilai apa yang telah ditanamkan sejak kecil.

Orang yang mendapatkan pendidikan karakter dengan baik biasanya memahami pentingnya menghargai orang lain, bertanggung jawab atas tindakan sendiri, serta mampu mengakui kesalahan.

Hal tersebut sering terlihat melalui ungkapan sederhana yang mereka gunakan ketika berinteraksi.

Seperti dirangkum dari laman YourTango ini, berikut adalah sembilan frasa yang dinilai mampu menentukan kualitas seseorang dan dapat menjadi gambaran kebiasaan komunikasi yang mencerminkan sopan santun, empati, dan kematangan dalam bersosialisasi.