Bak Diguyur Hujan Uang! 8 Weton Ini Dipercaya Segera Menemukan Jalan Menuju Kehidupan Makmur

JawaPos.com - Dalam kehidupan, terkadang hadir sebuah kesempatan yang mampu mengubah keadaan secara drastis. Momen tersebut bisa muncul tanpa banyak tanda, tetapi membawa peluang yang selama ini dinantikan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton kelahiran dipercaya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter serta gambaran perjalanan hidup seseorang. Perhitungan hari dan pasaran kelahiran juga kerap dikaitkan dengan datangnya rezeki dan keberuntungan.

Ada sejumlah weton yang diyakini sedang berada dalam fase penuh peluang. Kesempatan tersebut dapat berkaitan dengan pekerjaan, usaha, kerja sama, maupun sumber pendapatan lain yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat delapan weton yang dipercaya akan segera berjumpa dengan momen besar pembawa rezeki. Berikut ulasannya.

1. Kamis Legi – Jalan Rezeki Mulai Terbuka Pemilik weton Kamis Legi dikenal sebagai pribadi yang cukup sabar sekaligus mampu membaca situasi di sekitarnya. Sikap tersebut membuat mereka tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru.

Menurut ramalan Primbon Jawa, fase mendatang dapat menjadi waktu yang lebih baik bagi perjalanan finansial Kamis Legi. Peluang pekerjaan, tawaran usaha, maupun proyek bernilai menarik berpotensi datang dari arah yang tidak disangka.

Meski kesempatan terbuka, keberanian untuk mengambil langkah tetap diperlukan. Jangan sampai peluang yang sudah berada di depan mata justru terlewat karena terlalu lama mempertimbangkannya.

2. Selasa Pahing – Kabar Baik dari Sumber Tak Terduga Selasa Pahing disebut memiliki karakter kuat dan daya juang yang cukup tinggi. Ketekunan menjadi salah satu modal penting bagi mereka untuk membangun kondisi finansial yang lebih baik.

Dalam ramalan yang beredar, weton ini berpeluang mendapatkan kabar menggembirakan terkait keuangan. Sumbernya bisa bermacam-macam, mulai dari pembayaran yang sempat tertunda hingga peluang usaha atau hasil investasi.