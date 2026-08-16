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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.21 WIB

Bawa Hoki Sejak Lahir, 5 Shio Ini Diramal Mudah Meraih Kehidupan Makmur

seseorang yang hidupnya makmur tak kenal umur./Freepik. - Image

seseorang yang hidupnya makmur tak kenal umur./Freepik.

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan keberuntungan yang berbeda-beda. Ada orang yang harus melewati perjalanan panjang sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki peruntungan yang lebih mudah terbuka.

Sejumlah shio bahkan kerap dikaitkan dengan keberuntungan finansial, kemampuan membaca kesempatan, serta karakter yang membantu mereka mempertahankan kemakmuran. Meski demikian, kepercayaan tersebut tetap menempatkan usaha dan kemampuan mengelola kehidupan sebagai bagian penting dalam mencapai kesejahteraan.

Dalam ramalan tradisional, keberuntungan bukan berarti seseorang bisa mendapatkan kekayaan tanpa usaha. Justru, sifat positif seperti tekun, pandai membaca peluang, mampu beradaptasi, dan bijak menggunakan uang disebut dapat membuat keberuntungan bertahan lebih lama.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki peruntungan finansial istimewa menurut astrologi Tiongkok.

1. Shio Tikus – Cermat Melihat Kesempatan

Shio Tikus kerap diasosiasikan dengan kecerdasan dan kemampuan membaca keadaan. Mereka dipercaya memiliki naluri bisnis yang cukup kuat sehingga dapat melihat peluang yang mungkin luput dari perhatian orang lain.

Dalam urusan finansial, karakter tersebut membuat pemilik shio ini dinilai mampu mengembangkan sesuatu yang awalnya kecil menjadi lebih besar. Ketika menghadapi situasi sulit, mereka juga cenderung mencari jalan alternatif daripada menyerah begitu saja.

Kemampuan membangun relasi dan menyusun strategi menjadi salah satu modal penting bagi Shio Tikus. Jika dibarengi pengelolaan keuangan yang baik, kemampuan tersebut dipercaya dapat membantu mereka mempertahankan kemapanan hingga usia lanjut.

2. Shio Naga – Karisma yang Membuka Peluang

Naga merupakan salah satu simbol kekuatan dan kejayaan dalam budaya Tiongkok. Pemilik shio ini sering digambarkan memiliki kepercayaan diri serta daya tarik yang membuat orang lain mudah memperhatikan dan mempercayainya.

Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi keuntungan dalam pekerjaan maupun bisnis. Shio Naga dinilai memiliki potensi untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan membangun jaringan yang luas.

Perjalanan menuju kesuksesan mungkin tidak selalu berlangsung mulus. Namun, kemampuan memengaruhi orang lain dan menjaga reputasi dapat menjadi bekal untuk membuka kesempatan baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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