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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.29 WIB

Rambut Kering dan Mengembang Bikin Risih? Coba 5 Tips Perawatan Ini

ilustrasi rambut yang wangi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi rambut yang wangi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Rambut yang terlihat mengembang dan sulit ditata kerap membuat penampilan menjadi kurang maksimal. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika rambut kehilangan kelembapan, mengalami kerusakan akibat panas, atau terlalu sering terpapar sinar matahari.

Meski begitu, rambut mengembang bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan perawatan yang tepat dan dilakukan secara rutin, rambut dapat terasa lebih lembut, tampak sehat, serta lebih mudah diatur.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima langkah yang dapat dicoba untuk membantu mengurangi rambut mengembang.

1. Gunakan Masker Rambut Secara Rutin

Rambut yang kering membutuhkan tambahan kelembapan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan masker rambut secara berkala.

Bahan seperti alpukat dapat dimanfaatkan sebagai perawatan rambut rumahan. Haluskan daging alpukat, kemudian aplikasikan secara merata pada rambut dan kulit kepala. Diamkan sekitar 20–30 menit sebelum dibilas hingga bersih.

Selain alpukat, telur juga kerap digunakan sebagai bahan perawatan rambut. Kocok dua butir telur, aplikasikan pada rambut, lalu diamkan sekitar 15 menit sebelum membilasnya menggunakan sampo.

2. Pilih Cara Menyisir yang Tepat

Kebiasaan menyisir juga dapat memengaruhi kondisi rambut. Setelah keramas, rambut yang masih basah dapat dirapikan menggunakan jari atau sisir bergigi jarang.

Cara tersebut membantu mengurangi risiko rambut kusut ketika mulai mengering. Sebaliknya, terlalu sering menyisir rambut dalam keadaan kering dapat membuat rambut semakin mengembang dan berpotensi menyebabkan kerusakan pada helai rambut.

3. Jangan Lupakan Kondisioner

Kondisioner dapat membantu menjaga kelembapan rambut sehingga rambut terasa lebih halus dan tampak lebih berkilau.

Gunakan kondisioner terutama pada bagian tengah hingga ujung rambut. Hindari mengaplikasikannya terlalu banyak di dekat kulit kepala karena dapat membuat rambut terlihat lepek.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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