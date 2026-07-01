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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 1 Juli 2026 | 21.06 WIB

Gak Perlu Bingung, Ini 5 Tips Ampuh Atasi Rambut yang Mengembang

ilustrasi rambut yang wangi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi rambut yang wangi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Rambut yang mudah mengembang sering menjadi masalah yang dapat menurunkan rasa percaya diri.

Kondisi ini umumnya terjadi akibat kurangnya kelembapan pada rambut atau kerusakan yang disebabkan oleh paparan panas berlebih maupun sinar matahari.

Meski demikian, masalah ini dapat diatasi dengan beberapa perawatan sederhana agar rambut kembali lembut, lebih mudah diatur, dan tidak mudah mengembang.

Mengutip dari Alodokter dan Halodoc pada Rabu (1/7), berikut lima cara efektif yang dapat membantu mengatasi rambut mengembang dan bisa dilakukan di rumah.

1. Rutin Menggunakan Masker Rambut

Cara pertama yaitu dengan menggunakan masker rambut secara rutin. Kamu bisa memanfaatkan bahan alami seperti alpukat dan telur untuk membantu melembapkan rambut yang kering.

Hal ini karena alpukat dan telur mengandung biotin atau vitamin b7 yang bisa membantu memproses karbohidrat, protein, dan lemak. Sehingga rambut menjadi lebih lembap dan bercahaya.

Untuk membuat masker rambut dari alpukat, kamu dapat haluskan alpukat hingga lembut. Aplikasikan pada rambut dan kulit kepala.

Lalu tutup rambut dengan handuk atau topi plastik selama 20-30 menit sebelum dibilas menggunakan sampo.

Untuk masker dari telur, kamu dapat kocok dua telur hingga berbusa. Oleskan ke rambut dan kulit kepala, lalu tutup dengan topi plastik dan biarkan selama 15 menit sebelum dibilas dengan sampo.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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