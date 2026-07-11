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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 02.33 WIB

5 Bahan Alami yang Dapat Membantu Mengatasi Komedo, Mudah Dicoba di Rumah

Ilustrasi komedo pada wajah. (freepik.com) - Image

Ilustrasi komedo pada wajah. (freepik.com)

JawaPos.com - Komedo merupakan salah satu masalah kulit yang sering dialami, terutama oleh pemilik kulit berminyak maupun kombinasi. Kondisi ini terjadi ketika pori-pori tersumbat oleh minyak berlebih, sel kulit mati, dan kotoran sehingga memunculkan bintik-bintik kecil berwarna gelap di permukaan kulit.

Meski umumnya tidak membahayakan kesehatan, keberadaan komedo kerap mengganggu penampilan. Area yang paling sering terdampak antara lain hidung, dagu, dahi, serta bagian wajah lainnya yang menghasilkan lebih banyak minyak.

Selain menggunakan produk perawatan kulit, beberapa bahan alami juga dipercaya dapat membantu mengurangi komedo jika digunakan dengan tepat. Mengutip English Jagran, berikut lima bahan alami yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mengatasi komedo secara aman dan efektif di rumah.

1. Eksfoliasi pakai baking soda

Buat pasta dengan mencampurkan sesendok baking soda dan sedikit air. Pijatkan pasta dengan lembut pada bagian komedo dengan gerakan memutar, lalu bilas dengan air hangat.

2. Madu dan kayu manis 

Campurkan setengah sendok teh bubuk kayu manis dan satu sendok madu, lalu oleskan pada wajah.

Diamkan masker pada wajah selama sekitar 10-15 menit, lalu bilas dengan air hangat. 

3. Tea tree oil

Encerkan beberapa tetes tea tree oil dengan carrier oil seperti minyak kelapa atau minyak zaitun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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