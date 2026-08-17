Jangan Asal Dikorek, Ini Cara Tepat Mengatasi Kotoran Telinga

JawaPos.com - Kotoran telinga atau serumen sebenarnya memiliki fungsi penting bagi kesehatan telinga. Zat ini membantu melindungi saluran telinga dari debu, kotoran, dan mikroorganisme. Dalam kondisi normal, serumen akan bergerak secara alami menuju bagian luar telinga sehingga tidak membutuhkan pembersihan khusus.

Namun, pada sebagian orang, kotoran telinga dapat menumpuk dan mengeras hingga menimbulkan rasa penuh atau tersumbat, penurunan kemampuan mendengar, telinga berdenging, bahkan pusing. Jika sudah mengganggu, kotoran tersebut dapat dilunakkan terlebih dahulu agar lebih mudah keluar secara alami.

Dilansir English jagran, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan di rumah untuk membantu mengatasi penumpukan kotoran telinga.

1. Gunakan tetes minyak zaitun Minyak zaitun dapat membantu membuat serumen yang keras menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah keluar dari saluran telinga.

Caranya, berbaring dengan posisi telinga yang bermasalah menghadap ke atas, kemudian teteskan sekitar 2–3 tetes minyak zaitun. Pertahankan posisi tersebut selama sekitar 5–10 menit agar cairan dapat bekerja pada kotoran telinga.

Penggunaan dapat dilakukan beberapa kali sehari selama beberapa hari sesuai petunjuk produk atau anjuran tenaga kesehatan.

2. Pertimbangkan tetes minyak almond Selain minyak zaitun, minyak almond juga dapat digunakan untuk membantu melembutkan serumen. NHS mencantumkan minyak almond sebagai salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi penumpukan kotoran telinga.

Beberapa tetes dapat dimasukkan ke telinga yang tersumbat, kemudian diamkan selama beberapa menit sebelum kembali ke posisi normal. Namun, cara ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang memiliki alergi terhadap almond.

3. Gunakan obat tetes pelunak serumen Jika kotoran telinga cukup keras, produk tetes telinga khusus untuk melunakkan serumen dapat menjadi pilihan. Beberapa produk mengandung natrium bikarbonat yang membantu melunakkan atau memecah kotoran telinga.