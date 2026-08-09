Bukan Sekadar Genetik, 7 Kebiasaan Sederhana Ini Bikin Seseorang Tampak Lebih Muda

Ilustrasi orang yang awet muda. (Freepik)
JawaPos.com – Pernah melihat seseorang yang usianya sebenarnya sudah cukup matang, tetapi penampilannya justru terlihat jauh lebih muda?
Kondisi tersebut tidak selalu semata-mata dipengaruhi faktor keturunan. Pola hidup dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten juga dapat berperan dalam menjaga kebugaran tubuh serta membuat seseorang terlihat lebih segar.
Mulai dari menjaga kualitas tidur, mencukupi kebutuhan cairan, aktif bergerak, hingga memiliki pola pikir yang sehat, berbagai kebiasaan sederhana dapat mendukung kualitas hidup sekaligus penampilan.
Dilansir dari Geediting, berikut tujuh kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang tampak lebih muda dibandingkan usia sebenarnya.
Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Tubuh juga menggunakan waktu tidur untuk melakukan berbagai proses pemulihan.
Orang yang ingin menjaga kebugaran biasanya berusaha memiliki waktu tidur yang cukup sekaligus mempertahankan jadwal tidur yang teratur.
Kebiasaan tidur yang baik dapat membantu tubuh berfungsi secara optimal. Karena itu, menjaga kualitas istirahat menjadi salah satu bagian penting dari gaya hidup sehat.
Kecukupan cairan merupakan bagian penting dalam menjaga fungsi tubuh sehari-hari.
Orang yang memperhatikan kesehatan biasanya membiasakan diri minum air secara teratur dan tidak menunggu sampai merasa sangat haus.
Hidrasi yang cukup membantu berbagai proses tubuh berjalan dengan baik. Kebiasaan sederhana ini juga dapat mendukung kondisi kulit agar tetap terlihat sehat.
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