Teh Hijau Tak Selalu Aman, 5 Tipe Orang Ini Disarankan Membatasi Konsumsinya

ilustrasi teh hijau. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Teh hijau kerap menjadi pilihan minuman karena dikaitkan dengan berbagai manfaat bagi tubuh. Namun, di balik popularitasnya sebagai minuman yang dianggap menyehatkan, teh hijau juga memiliki kandungan seperti kafein dan senyawa tertentu yang dapat menimbulkan efek kurang nyaman pada sebagian orang.
Pada individu dengan kondisi kesehatan tertentu, konsumsi teh hijau bahkan berpotensi memperburuk keluhan atau berinteraksi dengan kondisi maupun obat yang sedang digunakan.
Dilansir dari English Jagran, terdapat beberapa kelompok yang perlu lebih berhati-hati dalam mengonsumsi teh hijau. Berikut lima di antaranya.
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1. Orang yang memiliki masalah atau lambung sensitif
Bagi orang yang mempunyai lambung sensitif, konsumsi teh hijau mungkin justru memicu rasa tidak nyaman. Kondisi seperti refluks asam, gangguan lambung, maupun sindrom iritasi usus dapat menjadi lebih mengganggu setelah mengonsumsi minuman tertentu.
Kandungan tanin dalam teh disebut dapat memengaruhi kondisi lambung pada sebagian orang. Akibatnya, keluhan seperti mual, sensasi panas di dada, atau rasa tidak nyaman pada perut dapat muncul.
Jika mengalami reaksi tersebut, membatasi jumlah teh hijau atau memilih minuman lain dapat menjadi pilihan.
2. Orang yang mudah bereaksi terhadap kafein
Meskipun kandungan kafein dalam teh hijau umumnya lebih rendah dibandingkan kopi, minuman ini tetap mengandung kafein. Karena itu, orang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kafein sebaiknya memperhatikan reaksi tubuh setelah meminumnya.
Pada sebagian orang, kafein dapat menyebabkan rasa gelisah, meningkatkan kecemasan, mengganggu tidur, atau membuat jantung berdebar. Jika efek tersebut muncul, konsumsi teh hijau sebaiknya dikurangi atau dihindari.
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