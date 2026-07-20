5 Pengaturan WhatsApp yang Sebaiknya Langsung Diaktifkan, Nomor 3 Sering Diabaikan Pengguna

Logo WhatsApp, (Dok. The Guardian)
JawaPos.com - WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan instan yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi setiap hari. Meski begitu, masih banyak pengguna yang hanya memanfaatkan fitur dasar seperti mengirim pesan, melakukan panggilan, atau berbagi foto tanpa mengatur fitur-fitur penting yang sudah tersedia.
Padahal, beberapa pengaturan bawaan WhatsApp bisa membantu menjaga privasi, meningkatkan keamanan akun, hingga membuat pengalaman menggunakan aplikasi menjadi lebih nyaman.
Jika belum pernah mengubah pengaturan sejak pertama kali memasang WhatsApp, ada baiknya kamu mengecek lima fitur berikut!
Verifikasi dua langkah menjadi salah satu fitur keamanan paling penting di WhatsApp. Dengan mengaktifkannya, akunmu akan dilindungi oleh PIN enam digit yang diminta saat nomor telepon didaftarkan kembali ke perangkat lain. Cara ini dapat mengurangi risiko akun diambil alih oleh orang lain meski mereka berhasil memperoleh kode OTP.
WhatsApp memungkinkan kamu mengatur siapa saja yang bisa melihat foto profil, status, informasi "Tentang", hingga waktu terakhir online. Jika ingin menjaga privasi, kamu bisa membatasi akses hanya untuk kontak tertentu atau bahkan menyembunyikannya dari semua orang. Pengaturan ini membuat data pribadimu tidak mudah dilihat oleh nomor yang tidak dikenal.
Banyak pengguna belum memanfaatkan fitur Chat Lock atau Kunci Chat. Fitur ini memungkinkan percakapan tertentu dikunci menggunakan sidik jari, Face ID, atau kode sandi perangkat. Dengan begitu, isi percakapan yang bersifat pribadi akan lebih aman meski ponsel sedang dipinjam orang lain.
Cadangan chat sangat penting agar riwayat percakapan tidak hilang saat berganti ponsel atau aplikasi harus dipasang ulang.
Kamu juga bisa mengaktifkan enkripsi end-to-end untuk cadangan sehingga isi backup tetap terlindungi dan hanya bisa diakses menggunakan kata sandi atau kunci enkripsi yang telah dibuat.
Foto, video, dan dokumen yang diunduh secara otomatis bisa membuat memori ponsel cepat penuh. Dengan menonaktifkan fitur ini, kamu dapat memilih sendiri file mana yang ingin diunduh.
Selain menghemat ruang penyimpanan, cara ini juga membantu mengurangi penggunaan kuota internet, terutama jika sering menerima file berukuran besar.
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