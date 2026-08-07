Jangan Andalkan Wortel Saja, Tambahkan 4 Makanan Ini untuk Menjaga Mata

ilustrasi makanan untuk kesehatan mata. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Wortel selama ini dikenal sebagai makanan yang identik dengan kesehatan mata. Namun, menjaga penglihatan tetap optimal tidak cukup hanya mengandalkan sayuran berwarna oranye tersebut.
Mata memerlukan berbagai nutrisi penting, seperti lutein, zeaxanthin, vitamin A, asam lemak omega-3, dan antioksidan untuk membantu melindungi retina sekaligus mempertahankan fungsi penglihatan. Beragam nutrisi itu dapat diperoleh dari sejumlah bahan makanan yang mudah ditemukan sehari-hari.
Dilansir dari EatingWell, berikut empat makanan selain wortel yang bermanfaat untuk mendukung kesehatan mata.
Pistachio merupakan salah satu camilan yang mengandung lutein dan zeaxanthin, dua karotenoid yang berperan dalam menjaga kesehatan mata. Asupan kedua nutrisi tersebut dikaitkan dengan penurunan risiko katarak serta membantu memperlambat perkembangan degenerasi makula terkait usia, yaitu kondisi yang dapat mengganggu penglihatan sentral pada lansia.
Ubi jalar kaya akan vitamin A yang sangat dibutuhkan untuk menjaga fungsi penglihatan. Satu buah ubi jalar berukuran sedang bahkan mampu memenuhi lebih dari kebutuhan vitamin A harian orang dewasa. Nutrisi ini membantu menjaga kelembapan mata, mendukung pembentukan pigmen retina yang berperan dalam penglihatan malam, serta mengurangi risiko mata kering dan rabun senja akibat kekurangan vitamin A.
Bayam termasuk sayuran hijau yang kaya lutein dan zeaxanthin. Kedua senyawa tersebut terkonsentrasi di makula, bagian retina yang berfungsi menghasilkan penglihatan sentral yang tajam. Selain bekerja sebagai antioksidan, lutein dan zeaxanthin juga membantu menyaring cahaya biru sehingga dapat mengurangi stres oksidatif yang berpotensi merusak jaringan mata.
Kuning telur menjadi salah satu sumber alami lutein dan zeaxanthin yang mudah diserap tubuh. Kandungan lemak sehat di dalamnya membantu proses penyerapan kedua nutrisi tersebut berlangsung lebih optimal. Dengan demikian, lutein dan zeaxanthin dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menjaga kesehatan retina dan makula, sekaligus mendukung kualitas penglihatan.
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