Mulai dari Jantung hingga Tulang, Ini 6 Manfaat Tomat yang Perlu Diketahui

JawaPos.com – Tomat menjadi salah satu bahan makanan yang mudah ditemukan dan sering digunakan dalam berbagai hidangan. Selain memberikan rasa segar pada masakan, buah berwarna merah ini ternyata menyimpan banyak kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh.

Tomat diketahui kaya akan likopen, yaitu senyawa antioksidan yang membantu melawan radikal bebas. Selain itu, tomat juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh.

Berbagai penelitian nutrisi menunjukkan bahwa konsumsi tomat secara rutin dapat mendukung kesehatan jantung, membantu menjaga fungsi organ tubuh, hingga merawat kesehatan kulit.

Dilansir dari NDTV, berikut sejumlah manfaat tomat yang perlu diketahui dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat sehari-hari.

1. Membantu menjaga kesehatan jantung

Salah satu manfaat utama tomat adalah mendukung kesehatan jantung berkat kandungan likopen di dalamnya.

Senyawa tersebut dipercaya dapat membantu menjaga kadar kolesterol dalam tubuh, termasuk menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat serta mendukung keseimbangan kolesterol baik.

Namun, manfaat tersebut tetap perlu didukung dengan pola hidup sehat, seperti rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan menjaga aktivitas fisik.

2. Berpotensi membantu mencegah kanker