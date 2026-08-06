7 Hal Paling Dibutuhkan Anak-anak dari Orang Dewasa dan Cara Memenuhinya Menurut Psikologi

seseorang yang memberikan rasa aman kepada anak. (Magnific)

JawaPos.com - Banyak orang tua berpikir bahwa kebutuhan utama anak adalah makanan bergizi, pakaian yang layak, pendidikan terbaik, dan berbagai fasilitas yang menunjang kehidupan mereka. Memang benar semua itu penting. Namun, menurut psikologi perkembangan, kebutuhan terdalam anak jauh melampaui kebutuhan fisik. Anak membutuhkan hubungan emosional yang sehat dengan orang dewasa di sekitarnya.



Cara orang tua, guru, atau pengasuh memperlakukan anak akan membentuk cara anak memandang dirinya sendiri, orang lain, bahkan dunia. Pengalaman masa kecil menjadi fondasi bagi perkembangan emosi, kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, hingga kesehatan mental ketika dewasa.



Psikolog perkembangan seperti John Bowlby, Mary Ainsworth, Erik Erikson, dan Carl Rogers menunjukkan bahwa kualitas hubungan antara anak dan orang dewasa merupakan faktor paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.



Lalu, apa saja yang sebenarnya paling dibutuhkan anak dari orang dewasa?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (6/8), terdapat tujuh kebutuhan utama beserta cara memenuhinya berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Rasa Aman Secara Emosional



Rasa aman bukan hanya berarti anak terlindungi dari bahaya fisik. Anak juga membutuhkan kepastian bahwa ia dicintai, diterima, dan tidak akan ditinggalkan ketika melakukan kesalahan.



Dalam teori Attachment (Kelekatan), John Bowlby menjelaskan bahwa hubungan yang aman dengan orang tua membuat anak lebih percaya diri untuk mengeksplorasi lingkungan. Sebaliknya, anak yang sering diabaikan atau mendapatkan kasih sayang yang tidak konsisten cenderung mengalami kecemasan, sulit percaya kepada orang lain, dan lebih rentan terhadap gangguan emosional.



Cara memenuhinya

Peluk anak secara rutin.

Dengarkan ketika ia berbicara tanpa memotong.

Hindari mengancam akan meninggalkan anak saat ia berbuat salah.

Tunjukkan bahwa kasih sayang tidak bergantung pada prestasi.



Kalimat sederhana seperti, "Ayah dan Ibu tetap sayang meskipun kamu melakukan kesalahan," memiliki dampak psikologis yang sangat besar.



2. Perhatian yang Berkualitas



Banyak orang tua menghabiskan waktu bersama anak, tetapi tidak benar-benar hadir. Tubuh berada di dekat anak, sementara pikiran sibuk bekerja atau terus menatap layar ponsel.



Menurut psikologi, kualitas perhatian jauh lebih penting daripada lamanya waktu bersama. Anak merasa dirinya berharga ketika orang dewasa memberikan perhatian penuh.



Perhatian berkualitas membantu meningkatkan harga diri (self-esteem) sekaligus memperkuat hubungan emosional.



Cara memenuhinya

Luangkan 15–30 menit setiap hari tanpa gangguan gawai.

Tatap mata anak ketika berbicara.

Ikuti permainan yang dipilih anak.

Dengarkan cerita mereka sampai selesai.



Bagi anak, lima belas menit perhatian penuh sering kali lebih bermakna daripada berjam-jam berada di ruangan yang sama tanpa interaksi.



3. Validasi Perasaan



Sering kali orang dewasa meremehkan emosi anak dengan mengatakan:



"Ah, cuma begitu saja kok nangis."

"Jangan cengeng."

"Tidak usah takut."



Padahal, menurut psikologi emosi, semua perasaan anak adalah nyata bagi dirinya.



Validasi bukan berarti menyetujui semua perilaku anak, melainkan mengakui bahwa emosinya memang ada.



Ketika emosi divalidasi, anak belajar mengenali, mengelola, dan mengekspresikan perasaannya dengan sehat.



Cara memenuhinya



Daripada berkata:



"Jangan sedih."



Cobalah mengatakan:



"Kamu kelihatan sedih ya karena mainannya rusak."



Atau,



"Ayah mengerti kamu sedang kecewa."



Kalimat sederhana ini membuat anak merasa dipahami sehingga emosinya lebih mudah mereda.



4. Batasan yang Jelas



Sebagian orang menganggap memberi kebebasan penuh adalah bentuk kasih sayang. Faktanya, anak justru membutuhkan aturan.



Menurut psikolog Diana Baumrind, pola asuh yang paling sehat adalah authoritative parenting, yaitu penuh kasih sayang sekaligus memiliki batasan yang jelas.



Anak merasa lebih aman ketika mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.



Cara memenuhinya

Tetapkan aturan yang sederhana dan konsisten.

Jelaskan alasan di balik aturan.

Terapkan konsekuensi yang mendidik, bukan hukuman yang mempermalukan.

Hindari mengubah aturan sesuai suasana hati.



Misalnya:



"Boleh bermain gadget setelah pekerjaan rumah selesai."



Batasan yang konsisten membantu anak belajar disiplin dan tanggung jawab.



5. Pengakuan atas Usaha, Bukan Hanya Hasil



Anak yang hanya dipuji ketika berhasil akan belajar bahwa dirinya berharga jika selalu menang atau mendapat nilai tinggi.



Sebaliknya, psikolog Carol Dweck menjelaskan bahwa memuji usaha akan membangun growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan.



Anak dengan growth mindset lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah ketika gagal.



Cara memenuhinya



Daripada mengatakan:



"Kamu memang pintar."



Lebih baik katakan:



"Ayah bangga karena kamu sudah berusaha keras."



Pujian seperti ini mengajarkan bahwa kerja keras lebih penting daripada hasil sesaat.



6. Kesempatan untuk Didengar



Anak bukan hanya membutuhkan nasihat. Mereka juga ingin didengar.



Ketika orang dewasa langsung menghakimi atau memberi solusi sebelum mendengarkan, anak akan belajar menyimpan masalahnya sendiri.



Sebaliknya, mendengarkan secara aktif membuat anak merasa dihargai.



Hubungan yang dibangun sejak kecil melalui komunikasi terbuka akan memudahkan anak bercerita ketika menghadapi masalah yang lebih besar saat remaja.



Cara memenuhinya

Berikan kesempatan anak menyelesaikan ceritanya.

Hindari langsung mengoreksi.

Ajukan pertanyaan terbuka seperti:

"Menurutmu bagaimana?"

"Apa yang kamu rasakan?"

"Kira-kira solusi apa yang ingin kamu coba?"



Anak akan belajar berpikir kritis sekaligus merasa dipercaya.



7. Teladan yang Baik



Anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar.



Teori Social Learning dari Albert Bandura menjelaskan bahwa anak meniru perilaku orang dewasa yang menjadi model dalam kehidupannya.



Jika orang tua ingin anak sopan, mereka harus menunjukkan kesopanan. Jika ingin anak jujur, mereka juga harus berlaku jujur.



Nasihat yang bertentangan dengan perilaku sehari-hari akan sulit diterima anak.



Cara memenuhinya

Tunjukkan cara meminta maaf ketika melakukan kesalahan.

Kendalikan emosi saat marah.

Bersikap hormat kepada pasangan, keluarga, dan orang lain.

Biasakan mengucapkan terima kasih dan tolong.



Teladan yang konsisten akan menjadi pelajaran yang jauh lebih kuat daripada ceramah panjang.



Mengapa Ketujuh Hal Ini Sangat Penting?



Psikologi modern menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil membentuk jalur perkembangan otak yang berkaitan dengan regulasi emosi, kemampuan bersosialisasi, dan kepercayaan diri.



Anak yang tumbuh dengan rasa aman, perhatian, validasi, batasan yang sehat, penghargaan terhadap usaha, komunikasi yang terbuka, dan teladan yang baik cenderung memiliki:



Kepercayaan diri yang lebih tinggi.

Kemampuan mengelola emosi dengan lebih baik.

Hubungan sosial yang sehat.

Prestasi akademik yang lebih baik.

Risiko lebih rendah mengalami gangguan kecemasan dan depresi.

Kemampuan menghadapi tekanan hidup yang lebih kuat (resiliensi).



Sebaliknya, kekurangan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berdampak pada kesulitan mengendalikan emosi, rendahnya harga diri, masalah perilaku, hingga kesulitan membangun hubungan yang sehat di masa dewasa.



Penutup



Menjadi orang dewasa yang hadir bagi anak bukan berarti harus selalu sempurna. Yang paling dibutuhkan anak adalah hubungan yang hangat, konsisten, dan penuh penerimaan. Mereka membutuhkan seseorang yang mau mendengar, memahami, membimbing, sekaligus memberikan batasan yang sehat.



