Jarang Disadari, Orang Dewasa Tanpa Teman Dekat Cenderung Memiliki 6 Perilaku Ini

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menjalin persahabatan saat sudah memasuki usia dewasa sering kali tidak semudah ketika masih berada di bangku sekolah. Kesibukan, perubahan prioritas, hingga tanggung jawab hidup membuat hubungan pertemanan menjadi lebih sulit dipertahankan.
Tak sedikit orang yang pada akhirnya menjalani kehidupan tanpa memiliki teman dekat. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, meski jarang menjadi topik yang dibicarakan secara terbuka.
Menurut ulasan Geediting, ada sejumlah perilaku yang sering muncul pada orang dewasa yang tidak memiliki sahabat dekat. Berikut enam kebiasaan yang kerap mereka tunjukkan tanpa disadari.
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1. Terlalu menekankan independensi
Tak dapat disangkal bahwa kemandirian adalah sifat yang berharga di masa dewasa.
Kemandirian yang memungkinkan kita berdiri di atas kaki sendiri dan mengarungi dunia dengan percaya diri.
Namun terkadang, penekanan berlebihan pada kemandirian dapat menjadi penghalang dalam menjalin persahabatan dekat.
2. Kesulitan dalam mempertahankan kontak yang konsisten
Hidup terasa sibuk, pekerjaan mengambil alih, dan tanpa disadari, selama berbulan-bulan belum sempat bertemu dengan orang-orang terdekat.
Awalnya, sepertinya bukan masalah besar. Namun seiring berjalannya waktu, melakukan kontak semakin jarang. Persahabatan yang dulu ceria telah memudar menjadi pertukaran basa-basi sesekali.
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