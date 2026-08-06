7 Momen Sederhana yang Sebenarnya Paling Penting dalam Sebuah Hubungan Menurut Psikologi

seseorang yang mendengarkan seksama pasangannya. (Magnific)

JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa hubungan yang bahagia dibangun melalui liburan mewah, hadiah mahal, atau perayaan romantis yang spektakuler. Padahal, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kualitas sebuah hubungan justru lebih banyak ditentukan oleh momen-momen kecil yang sering dianggap sepele.



Hubungan yang sehat tidak tercipta hanya karena cinta yang besar, tetapi karena perhatian yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sederhana yang terjadi berulang kali mampu membangun rasa aman, kepercayaan, dan kedekatan emosional yang jauh lebih kuat dibandingkan kejutan besar yang hanya terjadi sesekali.



Psikolog hubungan seperti John Gottman bahkan menemukan bahwa pasangan yang langgeng bukanlah mereka yang tidak pernah bertengkar, melainkan mereka yang mampu menjaga kualitas interaksi kecil setiap harinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (6/8), terdapat tujuh momen sederhana yang ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kualitas sebuah hubungan.



1. Saat Pasangan Bercerita, Lalu Anda Benar-Benar Mendengarkan



Salah satu kebutuhan emosional terbesar manusia adalah merasa didengar.



Ketika pasangan menceritakan masalah di kantor, pengalaman lucu, atau bahkan hal-hal yang tampak tidak penting, cara Anda merespons akan sangat menentukan kedekatan emosional di antara kalian.



Banyak orang mendengar hanya untuk memberi solusi. Padahal, menurut psikologi, kebanyakan orang sebenarnya lebih membutuhkan validasi dibandingkan nasihat.



Mendengarkan secara aktif berarti:



Menatap lawan bicara.

Tidak sibuk memainkan ponsel.

Mengajukan pertanyaan lanjutan.

Menunjukkan empati.



Kalimat sederhana seperti:



"Pasti capek ya hari ini."



atau



"Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu."



sering kali jauh lebih menenangkan daripada memberikan solusi panjang lebar.



Pasangan yang merasa didengar cenderung memiliki tingkat kepuasan hubungan yang lebih tinggi.



2. Menyambut Pasangan Saat Bertemu atau Berpisah



Momen ketika seseorang datang atau pergi sering dianggap biasa.



Namun psikologi melihatnya sebagai "ritual koneksi."



Pelukan selama beberapa detik, senyuman, atau sapaan hangat ketika pasangan pulang kerja dapat memberi sinyal bahwa kehadiran mereka berarti.



Sebaliknya, mengabaikan pasangan ketika mereka datang bisa menimbulkan perasaan tidak dihargai jika terjadi terus-menerus.



Hubungan yang sehat sering kali memiliki kebiasaan sederhana seperti:



Mengucapkan selamat pagi.

Mengantar hingga pintu.

Menyambut dengan senyum.

Memberi pelukan sebelum berangkat.



Ritual kecil ini membantu memperkuat ikatan emosional setiap hari.



3. Tertawa Bersama karena Hal-Hal Kecil



Tidak semua tawa harus berasal dari humor yang luar biasa.



Kadang hanya karena salah mengucapkan kata, mengingat kenangan lucu, atau bercanda saat memasak bersama.



Menurut penelitian psikologi, pasangan yang sering tertawa bersama memiliki tingkat kepuasan hubungan yang lebih tinggi karena humor mampu mengurangi stres sekaligus meningkatkan kedekatan emosional.



Tertawa juga membantu tubuh melepaskan hormon endorfin yang menciptakan rasa nyaman.



Hubungan bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan kenangan menyenangkan setiap hari.



4. Mengucapkan Terima Kasih atas Hal-Hal Kecil



Banyak hubungan memburuk bukan karena kurang cinta, melainkan karena kurang apresiasi.



Ketika seseorang merasa usahanya dianggap biasa, lama-kelamaan motivasi untuk memberi perhatian juga ikut menurun.



Padahal ucapan sederhana seperti:



"Terima kasih sudah menunggu."

"Terima kasih sudah memasak."

"Aku senang kamu membantu tadi."



dapat memberikan dampak emosional yang besar.



Psikologi positif menunjukkan bahwa rasa syukur memperkuat hubungan karena membuat kedua belah pihak merasa dihargai.



Semakin sering seseorang merasa diapresiasi, semakin besar keinginannya untuk terus memberikan yang terbaik.



5. Meminta Maaf dengan Tulus Setelah Melakukan Kesalahan



Tidak ada hubungan tanpa konflik.



Yang membedakan hubungan sehat dan hubungan yang rapuh bukanlah seberapa sering mereka bertengkar, tetapi bagaimana mereka memperbaiki keadaan setelahnya.



Permintaan maaf yang baik tidak hanya mengatakan:



"Maaf ya."



Tetapi juga disertai dengan:



Mengakui kesalahan.

Memahami perasaan pasangan.

Berusaha memperbaiki perilaku.



Psikologi menyebut proses ini sebagai repair attempt, yaitu upaya memperbaiki hubungan setelah konflik.



Pasangan yang mampu melakukan perbaikan dengan cepat memiliki peluang jauh lebih besar mempertahankan hubungan dalam jangka panjang.



6. Memberikan Sentuhan Fisik yang Hangat



Sentuhan sederhana sering kali lebih bermakna daripada kata-kata.



Menggenggam tangan.



Merangkul.



Mengusap kepala.



Memeluk beberapa detik.



Semua bentuk sentuhan tersebut membantu tubuh melepaskan hormon oksitosin, yang sering disebut sebagai "hormon ikatan" karena berperan meningkatkan rasa percaya dan kedekatan.



Sentuhan juga terbukti membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan.



Karena itu, jangan meremehkan kekuatan pelukan singkat setelah hari yang melelahkan.



7. Mendukung Hal-Hal Kecil yang Penting bagi Pasangan



Kadang pasangan hanya ingin Anda hadir.



Mungkin mereka sedang memulai hobi baru.



Mengikuti wawancara kerja.



Belajar memasak.



Atau sekadar ingin menunjukkan hasil karya mereka.



Respons sederhana seperti:



"Aku bangga sama kamu."



"Semangat, pasti bisa."



atau



"Ceritain nanti hasilnya ya."



mampu memberikan rasa aman secara emosional.



Psikologi menyebut dukungan terhadap momen positif pasangan sebagai capitalization, yaitu kemampuan merayakan keberhasilan atau pengalaman menyenangkan bersama. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang saling memberikan respons antusias terhadap kabar baik memiliki hubungan yang lebih erat dibandingkan mereka yang bersikap datar atau acuh.



Mengapa Momen-Momen Kecil Lebih Penting daripada Gestur Besar?



Banyak orang menunggu kesempatan untuk menunjukkan cinta melalui hadiah mahal atau perayaan istimewa. Padahal, hubungan dibangun dari akumulasi interaksi sehari-hari. Senyuman saat bertemu, ucapan terima kasih, pelukan singkat, atau kesediaan mendengarkan akan terus mengirimkan pesan bahwa, "Aku peduli padamu."



Dalam psikologi hubungan, tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten menciptakan rasa aman, kepercayaan, dan keterikatan emosional. Sebaliknya, gestur besar yang jarang terjadi tidak selalu mampu menutupi kurangnya perhatian dalam kehidupan sehari-hari.



Penutup



Hubungan yang kuat bukanlah hubungan yang bebas dari masalah, melainkan hubungan yang dipenuhi perhatian dalam momen-momen sederhana. Mendengarkan dengan tulus, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, tertawa bersama, memberikan sentuhan hangat, serta mendukung pasangan dalam hal-hal kecil adalah fondasi yang memperkuat ikatan dari waktu ke waktu.



