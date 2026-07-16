5 Momen Titik Terendah yang Menjadi Awal untuk Bangkit dari Keterpurukan Menurut Psikologi

Momen titik terendah yang menjadi awal untuk bangkit dari keterpurukan menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Setiap individu dipastikan akan melewati suatu fase kehidupan yang sangat menguji ketahanan mental serta emosional mereka.
Kondisi sulit tersebut sering kali membuat seseorang merasa sedang berada pada titik terendah dalam hidup mereka.
Meskipun demikian situasi menyakitkan ini sebenarnya menjadi momentum terbaik bagi kita untuk segera bangkit dari keterpurukan.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (16/7), berikut lima momen titik terendah yang menjadi awal untuk bangkit dari keterpurukan menurut psikologi.
1. Kegagalan hubungan percintaan
Kematian rasa akibat perpisahan dengan pasangan terkasih sering kali membuat dunia seolah berhenti berputar secara mendadak.
Masa-masa penuh kesedihan mendalam dan air mata ini memang terasa sangat menyiksa bagi siapapun yang mengalaminya.
Namun kamu harus menyadari bahwa kepedihan ini sesungguhnya merupakan sebuah berkah tersembunyi yang menyelamatkan masa depanmu.
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