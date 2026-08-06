Jika Anda Sudah Gagal Memenuhi Resolusi Anda, Lakukan 7 Cara Ini untuk Bangkit Menurut Psikologi

seseorang yang gagal memenuhi resolusi. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap awal tahun, awal bulan, atau bahkan awal minggu, banyak orang membuat resolusi dengan penuh semangat. Mereka bertekad untuk hidup lebih sehat, menabung lebih banyak, membaca lebih sering, atau meningkatkan karier. Namun, kenyataannya tidak semua resolusi berjalan sesuai rencana.



Bahkan menurut berbagai penelitian psikologi perilaku, sebagian besar orang mengalami kemunduran dalam beberapa minggu pertama setelah menetapkan target. Hal ini bukan berarti mereka malas atau tidak memiliki kemauan yang kuat. Sering kali, kegagalan terjadi karena cara otak manusia membangun kebiasaan memang membutuhkan proses, bukan sekadar motivasi sesaat.



Kabar baiknya, gagal memenuhi resolusi bukanlah akhir dari perjalanan. Dalam psikologi, kegagalan justru bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi strategi, memperbaiki pola pikir, dan memulai kembali dengan pendekatan yang lebih efektif.



Jika Anda merasa resolusi yang telah dibuat mulai berantakan, jangan buru-buru menyerah.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (6/8), terdapat tujuh cara yang direkomendasikan berdasarkan prinsip psikologi agar Anda dapat bangkit kembali.



1. Berhenti Menyalahkan Diri Sendiri



Kesalahan terbesar setelah gagal adalah menganggap diri sebagai orang yang tidak disiplin atau tidak mampu berubah.



Psikologi mengenal fenomena self-criticism, yaitu kebiasaan mengkritik diri sendiri secara berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa sikap ini justru meningkatkan stres dan menurunkan motivasi.



Sebaliknya, praktik self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri membuat seseorang lebih mudah bangkit setelah mengalami kegagalan.



Alih-alih berkata:



"Saya memang tidak pernah bisa konsisten."



Cobalah menggantinya dengan:



"Saya mengalami kemunduran, tetapi saya masih bisa memperbaikinya."



Perubahan cara berbicara kepada diri sendiri dapat mengurangi rasa bersalah dan meningkatkan keinginan untuk mencoba lagi.



2. Evaluasi Penyebabnya, Bukan Hanya Hasilnya



Psikologi menyarankan untuk melihat kegagalan sebagai data, bukan sebagai identitas.



Tanyakan beberapa pertanyaan berikut:



Apa yang membuat saya berhenti?

Hambatan apa yang paling sering muncul?

Apakah target saya terlalu besar?

Apakah saya memiliki waktu yang cukup?



Misalnya, jika resolusi Anda adalah berolahraga setiap hari tetapi hanya berhasil tiga kali seminggu, jangan langsung menyimpulkan bahwa Anda gagal.



Mungkin jadwal yang Anda buat terlalu padat atau terlalu ambisius.



Dengan memahami penyebab sebenarnya, Anda bisa memperbaiki sistem, bukan sekadar berharap motivasi muncul kembali.



3. Pecah Target Menjadi Langkah yang Sangat Kecil



Otak manusia lebih menyukai keberhasilan kecil yang terjadi secara konsisten dibandingkan target besar yang terasa menakutkan.



Psikologi menyebutnya sebagai small wins, yaitu kemenangan kecil yang mampu meningkatkan rasa percaya diri.



Misalnya:



membaca 2 halaman sehari

berjalan kaki 10 menit

menabung Rp10.000 setiap hari

belajar bahasa asing selama 5 menit



Langkah kecil mungkin terlihat sepele, tetapi justru lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang.



Ketika keberhasilan kecil terus terjadi, otak akan mulai membentuk kebiasaan baru secara alami.



4. Fokus pada Progres, Bukan Kesempurnaan



Banyak orang berpikir:



"Kalau hari ini saya gagal, berarti semuanya sudah berakhir."



Dalam psikologi perilaku, pola pikir seperti ini dikenal sebagai all-or-nothing thinking, yaitu melihat segala sesuatu secara hitam-putih.



Padahal, kehilangan satu hari bukan berarti kehilangan seluruh kemajuan.



Jika Anda melewatkan satu sesi olahraga, bukan berarti Anda harus berhenti selama seminggu.



Jika Anda makan makanan tidak sehat sekali, bukan berarti pola makan Anda sudah hancur.



Kemajuan bukan diukur dari kesempurnaan, tetapi dari seberapa cepat Anda kembali ke jalur setelah mengalami kemunduran.



5. Bangun Lingkungan yang Mendukung



Psikologi menunjukkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku manusia.



Sering kali, kegagalan bukan disebabkan kurangnya motivasi, melainkan karena lingkungan tidak mendukung.



Beberapa contoh perubahan sederhana:



letakkan sepatu olahraga di dekat pintu

simpan buku di meja kerja

hilangkan camilan tidak sehat dari rumah

aktifkan pengingat di ponsel

bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan serupa



Semakin mudah suatu kebiasaan dilakukan, semakin besar kemungkinan Anda mempertahankannya.



Jangan hanya mengandalkan tekad. Rancang lingkungan yang membantu Anda berhasil.



6. Rayakan Kemajuan Sekecil Apa Pun



Otak manusia sangat menyukai penghargaan.



Setiap kali Anda berhasil menjalankan kebiasaan positif, otak melepaskan dopamin yang menciptakan rasa puas.



Karena itu, jangan menunggu target besar tercapai untuk merayakan diri sendiri.



Misalnya:



berhasil olahraga tiga hari berturut-turut

membaca satu buku dalam sebulan

mengurangi penggunaan media sosial

berhasil menabung sesuai target mingguan



Rayakan dengan cara sederhana seperti menikmati waktu istirahat, menonton film favorit, atau memberi apresiasi kepada diri sendiri.



Penghargaan kecil membantu menjaga motivasi tetap hidup.



7. Ingat Kembali Alasan Anda Memulai



Motivasi akan naik turun. Yang membuat seseorang bertahan adalah makna di balik tujuan tersebut.



Psikologi membedakan motivasi menjadi dua jenis:



Motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar seperti hadiah, pujian, atau tekanan sosial.

Motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri karena tujuan tersebut sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi.



Orang yang memiliki motivasi intrinsik cenderung lebih konsisten dalam mempertahankan kebiasaan.



Luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri:



Mengapa saya ingin mencapai tujuan ini?

Apa manfaatnya bagi hidup saya?

Bagaimana hidup saya akan berubah jika saya berhasil?



Ketika alasan tersebut terasa kuat dan bermakna, Anda akan lebih mudah bangkit setiap kali mengalami kegagalan.



Bangkit Selalu Dimulai dari Langkah Pertama



Gagal memenuhi resolusi bukan berarti Anda gagal sebagai pribadi. Dalam psikologi, perubahan perilaku adalah proses yang penuh dengan percobaan, penyesuaian, dan pembelajaran. Hampir tidak ada orang yang berhasil membangun kebiasaan baru tanpa mengalami kemunduran.



Yang membedakan orang yang berhasil dengan yang menyerah bukanlah seberapa sering mereka gagal, melainkan seberapa cepat mereka bangkit dan mencoba lagi.



Mulailah dari langkah kecil hari ini. Jangan menunggu hari Senin, awal bulan, atau awal tahun berikutnya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kembali ke jalur yang Anda inginkan.



Kesimpulan



Resolusi yang gagal bukanlah tanda bahwa Anda tidak mampu berubah. Dengan menerapkan tujuh strategi psikologis—berhenti menyalahkan diri sendiri, mengevaluasi penyebab kegagalan, memecah target menjadi langkah kecil, fokus pada progres, membangun lingkungan yang mendukung, merayakan kemajuan, dan mengingat kembali alasan utama Anda memulai—Anda dapat membangun kebiasaan yang lebih kuat dan berkelanjutan.



Ingatlah, keberhasilan bukan tentang tidak pernah gagal. Keberhasilan adalah kemampuan untuk terus bangkit, belajar, dan melangkah maju setiap kali menghadapi kegagalan.

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