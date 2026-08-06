Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.40 WIB

Jika Anda Sudah Gagal Memenuhi Resolusi Anda, Lakukan 7 Cara Ini untuk Bangkit Menurut Psikologi

seseorang yang gagal memenuhi resolusi. (Magnific)

 

 
JawaPos.com - Setiap awal tahun, awal bulan, atau bahkan awal minggu, banyak orang membuat resolusi dengan penuh semangat. Mereka bertekad untuk hidup lebih sehat, menabung lebih banyak, membaca lebih sering, atau meningkatkan karier. Namun, kenyataannya tidak semua resolusi berjalan sesuai rencana.

Bahkan menurut berbagai penelitian psikologi perilaku, sebagian besar orang mengalami kemunduran dalam beberapa minggu pertama setelah menetapkan target. Hal ini bukan berarti mereka malas atau tidak memiliki kemauan yang kuat. Sering kali, kegagalan terjadi karena cara otak manusia membangun kebiasaan memang membutuhkan proses, bukan sekadar motivasi sesaat.

Kabar baiknya, gagal memenuhi resolusi bukanlah akhir dari perjalanan. Dalam psikologi, kegagalan justru bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi strategi, memperbaiki pola pikir, dan memulai kembali dengan pendekatan yang lebih efektif.

Jika Anda merasa resolusi yang telah dibuat mulai berantakan, jangan buru-buru menyerah.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (6/8), terdapat tujuh cara yang direkomendasikan berdasarkan prinsip psikologi agar Anda dapat bangkit kembali.

1. Berhenti Menyalahkan Diri Sendiri

Kesalahan terbesar setelah gagal adalah menganggap diri sebagai orang yang tidak disiplin atau tidak mampu berubah.

Psikologi mengenal fenomena self-criticism, yaitu kebiasaan mengkritik diri sendiri secara berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa sikap ini justru meningkatkan stres dan menurunkan motivasi.

Sebaliknya, praktik self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri membuat seseorang lebih mudah bangkit setelah mengalami kegagalan.

Alih-alih berkata:

"Saya memang tidak pernah bisa konsisten."

Cobalah menggantinya dengan:

"Saya mengalami kemunduran, tetapi saya masih bisa memperbaikinya."

Perubahan cara berbicara kepada diri sendiri dapat mengurangi rasa bersalah dan meningkatkan keinginan untuk mencoba lagi.

2. Evaluasi Penyebabnya, Bukan Hanya Hasilnya

Psikologi menyarankan untuk melihat kegagalan sebagai data, bukan sebagai identitas.

Tanyakan beberapa pertanyaan berikut:

Apa yang membuat saya berhenti?
Hambatan apa yang paling sering muncul?
Apakah target saya terlalu besar?
Apakah saya memiliki waktu yang cukup?

Misalnya, jika resolusi Anda adalah berolahraga setiap hari tetapi hanya berhasil tiga kali seminggu, jangan langsung menyimpulkan bahwa Anda gagal.

Mungkin jadwal yang Anda buat terlalu padat atau terlalu ambisius.

Dengan memahami penyebab sebenarnya, Anda bisa memperbaiki sistem, bukan sekadar berharap motivasi muncul kembali.

3. Pecah Target Menjadi Langkah yang Sangat Kecil

Otak manusia lebih menyukai keberhasilan kecil yang terjadi secara konsisten dibandingkan target besar yang terasa menakutkan.

Psikologi menyebutnya sebagai small wins, yaitu kemenangan kecil yang mampu meningkatkan rasa percaya diri.

Misalnya:

membaca 2 halaman sehari
berjalan kaki 10 menit
menabung Rp10.000 setiap hari
belajar bahasa asing selama 5 menit

Langkah kecil mungkin terlihat sepele, tetapi justru lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang.

Ketika keberhasilan kecil terus terjadi, otak akan mulai membentuk kebiasaan baru secara alami.

4. Fokus pada Progres, Bukan Kesempurnaan

Banyak orang berpikir:

"Kalau hari ini saya gagal, berarti semuanya sudah berakhir."

Dalam psikologi perilaku, pola pikir seperti ini dikenal sebagai all-or-nothing thinking, yaitu melihat segala sesuatu secara hitam-putih.

Padahal, kehilangan satu hari bukan berarti kehilangan seluruh kemajuan.

Jika Anda melewatkan satu sesi olahraga, bukan berarti Anda harus berhenti selama seminggu.

Jika Anda makan makanan tidak sehat sekali, bukan berarti pola makan Anda sudah hancur.

Kemajuan bukan diukur dari kesempurnaan, tetapi dari seberapa cepat Anda kembali ke jalur setelah mengalami kemunduran.

5. Bangun Lingkungan yang Mendukung

Psikologi menunjukkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku manusia.

Sering kali, kegagalan bukan disebabkan kurangnya motivasi, melainkan karena lingkungan tidak mendukung.

Beberapa contoh perubahan sederhana:

letakkan sepatu olahraga di dekat pintu
simpan buku di meja kerja
hilangkan camilan tidak sehat dari rumah
aktifkan pengingat di ponsel
bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan serupa

Semakin mudah suatu kebiasaan dilakukan, semakin besar kemungkinan Anda mempertahankannya.

Jangan hanya mengandalkan tekad. Rancang lingkungan yang membantu Anda berhasil.

6. Rayakan Kemajuan Sekecil Apa Pun

Otak manusia sangat menyukai penghargaan.

Setiap kali Anda berhasil menjalankan kebiasaan positif, otak melepaskan dopamin yang menciptakan rasa puas.

Karena itu, jangan menunggu target besar tercapai untuk merayakan diri sendiri.

Misalnya:

berhasil olahraga tiga hari berturut-turut
membaca satu buku dalam sebulan
mengurangi penggunaan media sosial
berhasil menabung sesuai target mingguan

Rayakan dengan cara sederhana seperti menikmati waktu istirahat, menonton film favorit, atau memberi apresiasi kepada diri sendiri.

Penghargaan kecil membantu menjaga motivasi tetap hidup.

7. Ingat Kembali Alasan Anda Memulai

Motivasi akan naik turun. Yang membuat seseorang bertahan adalah makna di balik tujuan tersebut.

Psikologi membedakan motivasi menjadi dua jenis:

Motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar seperti hadiah, pujian, atau tekanan sosial.
Motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri karena tujuan tersebut sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi.

Orang yang memiliki motivasi intrinsik cenderung lebih konsisten dalam mempertahankan kebiasaan.

Luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri:

Mengapa saya ingin mencapai tujuan ini?
Apa manfaatnya bagi hidup saya?
Bagaimana hidup saya akan berubah jika saya berhasil?

Ketika alasan tersebut terasa kuat dan bermakna, Anda akan lebih mudah bangkit setiap kali mengalami kegagalan.

Bangkit Selalu Dimulai dari Langkah Pertama

Gagal memenuhi resolusi bukan berarti Anda gagal sebagai pribadi. Dalam psikologi, perubahan perilaku adalah proses yang penuh dengan percobaan, penyesuaian, dan pembelajaran. Hampir tidak ada orang yang berhasil membangun kebiasaan baru tanpa mengalami kemunduran.

Yang membedakan orang yang berhasil dengan yang menyerah bukanlah seberapa sering mereka gagal, melainkan seberapa cepat mereka bangkit dan mencoba lagi.

Mulailah dari langkah kecil hari ini. Jangan menunggu hari Senin, awal bulan, atau awal tahun berikutnya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kembali ke jalur yang Anda inginkan.

Kesimpulan

Resolusi yang gagal bukanlah tanda bahwa Anda tidak mampu berubah. Dengan menerapkan tujuh strategi psikologis—berhenti menyalahkan diri sendiri, mengevaluasi penyebab kegagalan, memecah target menjadi langkah kecil, fokus pada progres, membangun lingkungan yang mendukung, merayakan kemajuan, dan mengingat kembali alasan utama Anda memulai—Anda dapat membangun kebiasaan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Ingatlah, keberhasilan bukan tentang tidak pernah gagal. Keberhasilan adalah kemampuan untuk terus bangkit, belajar, dan melangkah maju setiap kali menghadapi kegagalan.
***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
7 Cara Nyata untuk Mendukung Seseorang yang Sedang Berduka Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Cara Nyata untuk Mendukung Seseorang yang Sedang Berduka Menurut Psikologi

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04.14 WIB

Jika Menemukan 7 Tanda Ini pada Diri Anda, Tanpa Disadari Anda Telah Dewasa Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Menemukan 7 Tanda Ini pada Diri Anda, Tanpa Disadari Anda Telah Dewasa Menurut Psikologi

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04.07 WIB

Suka Lakukan Isyarat Terima Kasih saat Diberi Jalan? Ini 7 Sifat Unikmu Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Suka Lakukan Isyarat Terima Kasih saat Diberi Jalan? Ini 7 Sifat Unikmu Menurut Psikologi

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.14 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore