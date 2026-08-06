Jika Anda Ingin Menjadi Pembicara yang Memikat, Lakukan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mampu memikat dengan pembicaraan. (Magnific)

JawaPos.com - Tidak semua pembicara yang memikat lahir dengan bakat berbicara di depan umum. Faktanya, berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi secara efektif lebih banyak dibentuk oleh kebiasaan yang dilakukan secara konsisten daripada sekadar bakat alami.



Pernahkah Anda mendengarkan seseorang yang mampu membuat ruangan hening hanya karena semua orang ingin mendengar apa yang ia katakan? Kata-katanya sederhana, tetapi terasa kuat. Cara penyampaiannya membuat orang percaya, terhubung secara emosional, bahkan terinspirasi untuk bertindak.



Kabar baiknya, kemampuan seperti itu bisa dipelajari. Psikologi menjelaskan bahwa pembicara yang menarik memiliki pola perilaku tertentu yang terus mereka latih. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang membuat pesan mereka lebih mudah diterima dan diingat.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (6/8), terdapat tujuh kebiasaan yang bisa Anda mulai praktikkan jika ingin menjadi pembicara yang benar-benar memikat.



1. Lebih Banyak Mendengarkan Sebelum Berbicara



Ironisnya, pembicara hebat bukanlah orang yang paling banyak berbicara. Mereka justru menjadi pendengar yang sangat baik.



Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan secara aktif (active listening) membantu seseorang memahami kebutuhan, emosi, dan sudut pandang lawan bicara. Dengan memahami audiens terlebih dahulu, seseorang dapat menyampaikan pesan yang terasa relevan dan tepat sasaran.



Saat orang merasa didengar, mereka juga lebih terbuka untuk mendengarkan kembali.



Mulailah membiasakan untuk tidak langsung memotong pembicaraan. Dengarkan hingga selesai, amati bahasa tubuh lawan bicara, lalu berikan respons yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami apa yang mereka sampaikan.



Semakin baik Anda mendengarkan, semakin kuat pula pengaruh kata-kata Anda.



2. Berbicara dengan Tujuan yang Jelas



Banyak orang berbicara panjang lebar tanpa arah sehingga pendengar kehilangan fokus.



Psikologi kognitif menjelaskan bahwa otak manusia lebih mudah mengingat informasi yang memiliki struktur dan tujuan yang jelas.



Sebelum berbicara, biasakan bertanya kepada diri sendiri:



Apa pesan utama yang ingin saya sampaikan?

Apa yang saya ingin audiens rasakan?

Apa tindakan yang saya harapkan setelah mereka mendengar saya?



Dengan memiliki tujuan yang jelas, setiap kalimat yang Anda ucapkan akan terasa lebih bermakna dan tidak bertele-tele.



Pembicara yang memikat tidak sekadar berbicara. Mereka memandu pikiran pendengar menuju satu pesan utama.



3. Menggunakan Cerita untuk Menyampaikan Ide



Manusia secara alami menyukai cerita.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa cerita mampu mengaktifkan lebih banyak area otak dibandingkan penyampaian fakta semata. Itulah sebabnya kisah sederhana sering kali lebih mudah diingat daripada sederet angka atau teori.



Jika ingin membuat audiens terhubung, selipkan pengalaman pribadi, kisah inspiratif, atau ilustrasi yang relevan.



Misalnya, daripada berkata, "Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan," Anda bisa menceritakan pengalaman ketika mengalami kegagalan besar dan bagaimana pengalaman tersebut mengubah hidup Anda.



Cerita menciptakan hubungan emosional, dan hubungan emosional membuat pesan bertahan lebih lama di ingatan.



4. Mengendalikan Kecepatan Berbicara



Banyak orang mengira berbicara cepat menunjukkan kecerdasan. Padahal, psikologi komunikasi menemukan bahwa berbicara terlalu cepat justru membuat pendengar kesulitan memproses informasi.



Pembicara yang memikat tahu kapan harus memperlambat tempo, memberi jeda, dan menekankan kata-kata penting.



Jeda beberapa detik bukanlah tanda gugup.



Sebaliknya, jeda memberi kesempatan bagi audiens untuk mencerna informasi sekaligus meningkatkan rasa penasaran terhadap kalimat berikutnya.



Berlatihlah berbicara sedikit lebih lambat dari kebiasaan Anda. Gunakan jeda setelah menyampaikan poin penting agar pesan lebih kuat.



5. Menjaga Bahasa Tubuh Tetap Terbuka



Komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan gerakan tangan memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana seseorang dinilai.



Pembicara yang memikat biasanya:



Menjaga kontak mata secara alami.

Berdiri dengan postur tegak namun santai.

Menggunakan gerakan tangan secukupnya untuk memperjelas pesan.

Menampilkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi pembicaraan.



Bahasa tubuh yang terbuka menciptakan kesan percaya diri sekaligus membuat audiens merasa nyaman.



Sebaliknya, menyilangkan tangan, terus melihat ke bawah, atau menghindari kontak mata dapat mengurangi kredibilitas meskipun isi pembicaraan sebenarnya sangat baik.



6. Terus Memperkaya Pengetahuan



Pembicara yang menarik hampir selalu menjadi pembelajar yang aktif.



Semakin luas wawasan seseorang, semakin kaya pula contoh, analogi, dan sudut pandang yang dapat ia gunakan saat berbicara.



Mereka rajin membaca buku, mengikuti perkembangan berita, mempelajari berbagai disiplin ilmu, dan terbuka terhadap pengalaman baru.



Psikologi menyebut bahwa pengetahuan yang beragam membantu seseorang berpikir lebih fleksibel dan kreatif ketika menjelaskan suatu ide.



Audiens pun akan lebih mudah mempercayai pembicara yang mampu memberikan informasi bernilai, bukan sekadar berbicara dengan penuh semangat.



7. Berlatih Secara Konsisten dan Meminta Umpan Balik



Tidak ada pembicara hebat yang berkembang tanpa latihan.



Psikologi pembelajaran menjelaskan bahwa kemampuan meningkat melalui proses latihan yang disertai evaluasi.



Karena itu, biasakan untuk:



Merekam saat Anda berbicara.

Menonton ulang penampilan Anda.

Meminta masukan dari teman atau mentor.

Memperbaiki satu aspek kecil setiap kali berlatih.



Daripada berusaha menjadi sempurna dalam semalam, fokuslah pada kemajuan kecil yang dilakukan setiap hari.



Seiring waktu, kepercayaan diri, intonasi, pilihan kata, hingga kemampuan membangun hubungan dengan audiens akan berkembang secara alami.



Penutup



Menjadi pembicara yang memikat bukanlah tentang memiliki suara paling lantang atau kosakata paling rumit. Yang benar-benar membedakan adalah kemampuan membangun hubungan dengan orang lain melalui komunikasi yang jelas, tulus, dan penuh empati.



Tujuh kebiasaan di atas—mendengarkan secara aktif, berbicara dengan tujuan yang jelas, menggunakan cerita, mengendalikan tempo bicara, menjaga bahasa tubuh yang terbuka, terus memperkaya pengetahuan, serta berlatih secara konsisten—merupakan fondasi yang didukung oleh berbagai prinsip psikologi komunikasi.



Ingatlah bahwa setiap pembicara hebat pernah menjadi pemula. Perbedaannya adalah mereka tidak berhenti belajar dan terus memperbaiki diri setiap kali berbicara.



