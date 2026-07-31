Bikin Penampilan Makin Menarik! 5 Buah Kaya Kolagen Untuk Kulit Sehat, Kenyal, dan Lembut

JawaPos.com – Dalam hal perawatan kulit, kita harus berpegang teguh pada aturan yang ketat.

Namun, bukan berarti harus menghabiskan sepanjang hari untuk mengaplikasikan produk perawatan kulit.

Rutinitas perawatan kulit itu penting, tetapi kita juga harus menerapkan kebiasaan makan yang sehat.

Pola makan seimbang sangat penting untuk kulit sehat dan bercahaya, termasuk konsumsi buah-buahan kaya kolagen.

Alhasil semakin sehat pola makan Anda, semakin baik pula penampilan kulit.

Makanan berminyak dan pedas sebaiknya dihindari karena akan memengaruhi kulit atau lingkar pinggang Anda.

Dilansir ndtv, berikut lima buah kaya kolagen yang bisa membantu Anda menjaga kulit tetap kenyal, lembut, dan sehat.

1. Buah beri

Semua buah beri seperti stroberi, blackberry, rasberi, blueberry mengandung vitamin C dalam jumlah signifikan, yang memiliki khasiat luar biasa bagi kulit.