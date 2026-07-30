Kulit Cepat Kemerahan? Kenali 5 Cara Tepat Menjaga Skin Barrier Tetap Kuat

JawaPos.com – Kulit sensitif merupakan kondisi ketika kulit lebih mudah mengalami reaksi berlebihan terhadap berbagai faktor, mulai dari perubahan cuaca, paparan sinar matahari, hingga kandungan tertentu dalam produk perawatan kulit.

Kondisi ini biasanya ditandai dengan sejumlah keluhan seperti kemerahan, rasa gatal, kulit kering, munculnya beruntusan, hingga sensasi perih atau terbakar.

Jika tidak dirawat dengan baik, kulit sensitif dapat mengalami gangguan pada skin barrier sehingga menjadi lebih mudah mengalami iritasi berulang.

Karena itu, pemilik kulit sensitif perlu memilih perawatan yang tepat dan menghindari kebiasaan yang dapat memperparah kondisi kulit.

Dilansir dari berbagai sumber kesehatan, berikut lima cara merawat kulit sensitif agar tetap sehat dan nyaman digunakan sehari-hari.

Pilih Produk Skincare yang Lembut Pemilik kulit sensitif perlu lebih selektif dalam memilih produk perawatan wajah maupun tubuh.

Sebaiknya gunakan produk yang diformulasikan khusus untuk kulit sensitif, memiliki kandungan lembut, serta bebas dari bahan yang berpotensi menyebabkan iritasi seperti pewangi berlebihan.

Produk dengan label hypoallergenic biasanya lebih aman digunakan karena dibuat dengan risiko alergi yang lebih rendah.

Sebelum menggunakan produk baru, lakukan uji coba terlebih dahulu pada area kecil kulit untuk melihat apakah muncul reaksi tertentu.