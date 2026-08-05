Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.46 WIB

Berhasil Turun Berat Badan tapi Kulit Kendur? Atasi dengan 5 Langkah Sederhana Ini

5 Cara yang Ampuh dan Efektif Atasi Kulit Kendur

JawaPos.com - Menurunkan berat badan merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, sebagian orang menghadapi perubahan lain setelah berat badan turun, yakni kulit yang tampak mengendur akibat berkurangnya lemak tubuh secara signifikan.

Kondisi tersebut terjadi karena elastisitas kulit tidak selalu mampu mengikuti perubahan bentuk tubuh dalam waktu singkat. Akibatnya, area seperti perut, lengan, paha, atau pinggang bisa terlihat lebih kendur sehingga mengurangi rasa percaya diri.

Meski begitu, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan kekencangan kulit. Dikutip dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara yang dapat dicoba.

1. Rutin Berolahraga

Olahraga menjadi salah satu cara yang dapat membantu mengencangkan kulit sekaligus membentuk massa otot. Usahakan berolahraga setidaknya 30 menit sebanyak dua hingga tiga kali dalam seminggu.

Latihan seperti push-up, sit-up, squat, angkat beban ringan, bersepeda, maupun lompat tali dapat membantu memperkuat otot sehingga tampilan kulit menjadi lebih kencang.

2. Menggunakan Minyak Almond atau Minyak Kelapa

Minyak almond dan minyak kelapa dikenal mampu membantu menjaga kelembapan kulit. Penggunaan secara rutin juga dipercaya dapat membantu menyamarkan stretch mark serta mendukung elastisitas kulit.

Cukup oleskan minyak pada area yang terlihat kendur, seperti perut, lengan, atau paha, lalu pijat secara perlahan, terutama sebelum tidur. Selain membantu menjaga kelembapan, kulit juga akan terasa lebih halus.

3. Memakai Firming Body Lotion

Penggunaan firming body lotion dapat menjadi perawatan tambahan untuk menjaga kelembapan sekaligus membantu kulit terasa lebih kenyal.

Aplikasikan lotion setiap selesai mandi agar kandungan pelembapnya bekerja lebih optimal. Meski demikian, hasil terbaik tetap perlu didukung dengan pola hidup sehat dan olahraga secara rutin.

4. Melakukan Yoga

Yoga bukan hanya bermanfaat untuk mengurangi stres, tetapi juga membantu meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan postur tubuh.

Berbagai gerakan yoga dapat membantu menjaga elastisitas kulit sekaligus membuat tubuh terasa lebih bugar, terutama bila dilakukan secara konsisten.

5. Menggunakan Krim Kolagen

Krim yang mengandung kolagen dapat digunakan sebagai bagian dari perawatan kulit untuk membantu menjaga kelembapan dan meningkatkan tampilan kulit agar terasa lebih kenyal.

Oleskan krim sesuai petunjuk penggunaan pada area yang membutuhkan. Perlu diingat, efektivitas krim kolagen dalam mengencangkan kulit dapat berbeda pada setiap orang, sehingga hasilnya akan lebih optimal bila dipadukan dengan gaya hidup sehat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Bikin Penampilan Makin Menarik! 5 Buah Kaya Kolagen Untuk Kulit Sehat, Kenyal, dan Lembut - Image
Lifestyle

Bikin Penampilan Makin Menarik! 5 Buah Kaya Kolagen Untuk Kulit Sehat, Kenyal, dan Lembut

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.30 WIB

Kulit Cepat Kemerahan? Kenali 5 Cara Tepat Menjaga Skin Barrier Tetap Kuat - Image
Lifestyle

Kulit Cepat Kemerahan? Kenali 5 Cara Tepat Menjaga Skin Barrier Tetap Kuat

Kamis, 30 Juli 2026 | 20.20 WIB

Bukan Sekadar Minyak Biasa, Jojoba Oil Punya 4 Manfaat Besar untuk Kulit - Image
Lifestyle

Bukan Sekadar Minyak Biasa, Jojoba Oil Punya 4 Manfaat Besar untuk Kulit

Kamis, 30 Juli 2026 | 06.29 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore