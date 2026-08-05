Berhasil Turun Berat Badan tapi Kulit Kendur? Atasi dengan 5 Langkah Sederhana Ini

5 Cara yang Ampuh dan Efektif Atasi Kulit Kendur

JawaPos.com - Menurunkan berat badan merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, sebagian orang menghadapi perubahan lain setelah berat badan turun, yakni kulit yang tampak mengendur akibat berkurangnya lemak tubuh secara signifikan.

Kondisi tersebut terjadi karena elastisitas kulit tidak selalu mampu mengikuti perubahan bentuk tubuh dalam waktu singkat. Akibatnya, area seperti perut, lengan, paha, atau pinggang bisa terlihat lebih kendur sehingga mengurangi rasa percaya diri.

Meski begitu, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan kekencangan kulit. Dikutip dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara yang dapat dicoba.

1. Rutin Berolahraga Olahraga menjadi salah satu cara yang dapat membantu mengencangkan kulit sekaligus membentuk massa otot. Usahakan berolahraga setidaknya 30 menit sebanyak dua hingga tiga kali dalam seminggu.

Latihan seperti push-up, sit-up, squat, angkat beban ringan, bersepeda, maupun lompat tali dapat membantu memperkuat otot sehingga tampilan kulit menjadi lebih kencang.

2. Menggunakan Minyak Almond atau Minyak Kelapa Minyak almond dan minyak kelapa dikenal mampu membantu menjaga kelembapan kulit. Penggunaan secara rutin juga dipercaya dapat membantu menyamarkan stretch mark serta mendukung elastisitas kulit.

Cukup oleskan minyak pada area yang terlihat kendur, seperti perut, lengan, atau paha, lalu pijat secara perlahan, terutama sebelum tidur. Selain membantu menjaga kelembapan, kulit juga akan terasa lebih halus.

3. Memakai Firming Body Lotion Penggunaan firming body lotion dapat menjadi perawatan tambahan untuk menjaga kelembapan sekaligus membantu kulit terasa lebih kenyal.

Aplikasikan lotion setiap selesai mandi agar kandungan pelembapnya bekerja lebih optimal. Meski demikian, hasil terbaik tetap perlu didukung dengan pola hidup sehat dan olahraga secara rutin.

4. Melakukan Yoga Yoga bukan hanya bermanfaat untuk mengurangi stres, tetapi juga membantu meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan postur tubuh.

Berbagai gerakan yoga dapat membantu menjaga elastisitas kulit sekaligus membuat tubuh terasa lebih bugar, terutama bila dilakukan secara konsisten.

5. Menggunakan Krim Kolagen Krim yang mengandung kolagen dapat digunakan sebagai bagian dari perawatan kulit untuk membantu menjaga kelembapan dan meningkatkan tampilan kulit agar terasa lebih kenyal.