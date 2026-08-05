Sering Salah Simpan, Ini 7 Buah yang Sebaiknya Tidak Dimasukkan ke Kulkas

JawaPos.com - Buah-buahan menjadi salah satu sumber makanan penting karena mengandung berbagai nutrisi, serat, vitamin, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Namun, selain memilih buah yang berkualitas, cara penyimpanan juga perlu diperhatikan agar kesegaran dan cita rasanya tetap terjaga.

Banyak orang menyimpan buah di dalam kulkas agar lebih tahan lama. Akan tetapi, tidak semua jenis buah cocok berada dalam suhu dingin. Beberapa buah justru dapat mengalami perubahan tekstur, rasa, hingga proses pematangan yang terganggu jika disimpan di lemari es.

Mengutip English Jagran, berikut tujuh buah yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas.

1. Pisang

Pisang termasuk buah yang kurang cocok disimpan dalam suhu dingin. Ketika dimasukkan ke kulkas, kulit pisang dapat berubah menjadi lebih cepat menghitam dan proses pematangannya bisa melambat.

Agar mendapatkan rasa manis dan tekstur terbaik, sebaiknya simpan pisang pada suhu ruangan hingga matang secara alami.

2. Semangka

Semangka utuh lebih baik disimpan pada suhu ruangan sebelum dipotong. Pendinginan dalam waktu lama disebut dapat memengaruhi kualitas rasa serta kandungan antioksidan di dalamnya.

Setelah semangka dipotong, penyimpanan dalam kulkas memang dapat membantu menjaga kesegaran, tetapi sebaiknya ditempatkan dalam wadah tertutup dan dikonsumsi dalam waktu yang sesuai untuk menjaga kualitasnya.