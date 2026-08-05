7 Cara "Efek Lemon Busuk" yang Diam-diam Dapat Merusak Hubungan yang Baik Menurut Psikologi

seseorang yang diam-diam merusak hubungan. (Magnific)

JawaPos.com - Hubungan yang sehat tidak selalu berakhir karena pertengkaran besar, perselingkuhan, atau konflik yang dramatis. Dalam banyak kasus, hubungan justru perlahan rusak akibat hal-hal kecil yang terus dibiarkan. Fenomena ini dapat diibaratkan sebagai "Efek Lemon Busuk".



Bayangkan satu buah lemon yang mulai membusuk dibiarkan bercampur dengan lemon-lemon segar. Lambat laun, pembusukan tersebut dapat memengaruhi buah lainnya. Begitu pula dalam hubungan. Satu kebiasaan buruk, sikap negatif, atau pola komunikasi yang tidak sehat dapat menyebar dan memengaruhi keseluruhan kualitas hubungan.



Dalam psikologi, konsep ini sejalan dengan berbagai teori mengenai penularan emosi (emotional contagion), bias negatif (negativity bias), serta pola interaksi yang berulang. Ketika perilaku negatif terus terjadi tanpa disadari, hubungan yang awalnya hangat bisa berubah menjadi penuh jarak dan ketidakpercayaan.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (5/8), terdapat tujuh bentuk "Efek Lemon Busuk" yang diam-diam dapat merusak hubungan yang sebenarnya baik.



1. Membiarkan Kritik Menjadi Kebiasaan



Memberikan masukan adalah hal yang wajar. Namun, ketika kritik berubah menjadi kebiasaan sehari-hari, pasangan atau orang terdekat akan merasa dirinya tidak pernah cukup baik.



Psikolog hubungan John Gottman menjelaskan bahwa kritik yang menyerang karakter seseorang jauh lebih berbahaya dibandingkan kritik terhadap perilaku tertentu. Misalnya, mengatakan, "Kamu memang pemalas," jauh lebih menyakitkan daripada, "Aku berharap kita bisa berbagi tugas rumah."



Seiring waktu, kritik yang terus-menerus akan menurunkan rasa aman dalam hubungan. Seseorang menjadi enggan terbuka karena khawatir akan kembali disalahkan.



Cara mengatasinya:



Fokus pada perilaku, bukan kepribadian.

Gunakan kalimat "aku merasa" daripada "kamu selalu."

Berikan apresiasi lebih sering daripada kritik.

2. Menyimpan Kekesalan Kecil Terlalu Lama



Tidak semua masalah harus langsung menjadi pertengkaran. Namun, memendam rasa kesal tanpa pernah membicarakannya juga bukan solusi.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai resentment, yaitu akumulasi rasa kecewa yang terus bertambah. Awalnya mungkin hanya masalah kecil, tetapi jika terus dipendam, seseorang akan mulai melihat pasangan atau sahabatnya melalui "kacamata negatif."



Akibatnya, tindakan sederhana pun bisa terasa menjengkelkan.



Misalnya, lupa membalas pesan sekali saja dianggap sebagai bukti bahwa pasangan sudah tidak peduli lagi.



Padahal, penyebabnya bisa jadi hanyalah kesibukan.



3. Kurangnya Apresiasi



Manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk dihargai. Ketika semua hal baik dianggap biasa, sementara kesalahan selalu diperbesar, hubungan akan kehilangan kehangatan.



Menurut psikologi positif, apresiasi membantu memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan kepuasan dalam hubungan.



Sayangnya, banyak orang baru menyadari pentingnya mengucapkan "terima kasih" setelah hubungan mulai renggang.



Ucapan sederhana seperti:



Terima kasih sudah mendengarkan.

Aku bangga padamu.

Aku menghargai usahamu.



dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan.



4. Emosi Negatif Menular Lebih Cepat



Penelitian mengenai emotional contagion menunjukkan bahwa emosi dapat "menular" dari satu orang ke orang lain.



Ketika seseorang terus-menerus membawa suasana hati buruk, mudah marah, atau sering mengeluh, orang di sekitarnya perlahan ikut merasakan beban emosional tersebut.



Inilah salah satu bentuk nyata "Efek Lemon Busuk."



Bukan berarti seseorang tidak boleh mengungkapkan kesedihan atau stres. Namun, jika setiap interaksi selalu dipenuhi energi negatif tanpa adanya usaha mencari solusi, hubungan akan terasa melelahkan.



5. Menghindari Percakapan Sulit



Sebagian orang mengira menghindari konflik akan menjaga hubungan tetap damai.



Faktanya, psikologi menunjukkan bahwa konflik yang sehat justru dapat memperkuat hubungan.



Masalah muncul ketika seseorang terus berkata:



"Nanti saja."



"Tidak usah dibahas."



"Sudahlah."



Percakapan yang ditunda terus-menerus membuat masalah menumpuk hingga akhirnya meledak dalam waktu yang tidak terduga.



Hubungan yang kuat bukan hubungan tanpa konflik, melainkan hubungan yang mampu menyelesaikan konflik dengan baik.



6. Mulai Membandingkan dengan Orang Lain



Media sosial membuat kebiasaan membandingkan diri semakin mudah terjadi.



"Kok pasangan orang lain lebih romantis?"



"Kok keluarganya lebih harmonis?"



"Kok teman-teman terlihat lebih bahagia?"



Perbandingan yang terus dilakukan akan mengurangi rasa syukur terhadap hubungan yang sedang dijalani.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan social comparison, yaitu kecenderungan manusia menilai kehidupannya berdasarkan kehidupan orang lain.



Padahal, yang terlihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kenyataan.



Semakin sering membandingkan, semakin sulit melihat kelebihan yang sebenarnya sudah dimiliki.



7. Kehilangan Kebiasaan Kecil yang Menguatkan Hubungan



Hubungan yang kuat biasanya dibangun oleh tindakan-tindakan sederhana.



Menyapa saat pulang.



Mengucapkan selamat pagi.



Mendengarkan tanpa memainkan ponsel.



Tersenyum ketika bertemu.



Memberi pelukan.



Hal-hal kecil tersebut mungkin tampak sepele, tetapi secara psikologis berfungsi sebagai mikrointeraksi positif yang memperkuat kedekatan emosional.



Ketika kebiasaan ini hilang, hubungan terasa semakin hambar meskipun tidak ada konflik besar.



Inilah salah satu bentuk "Efek Lemon Busuk" yang paling sering tidak disadari.



Mengapa Efek Lemon Busuk Begitu Berbahaya?



Psikologi menjelaskan bahwa otak manusia memiliki negativity bias, yaitu kecenderungan memberikan perhatian lebih besar pada pengalaman negatif dibandingkan pengalaman positif.



Artinya, satu pengalaman buruk sering kali lebih membekas daripada beberapa pengalaman baik.



Jika perilaku negatif terus berulang, hubungan perlahan dipenuhi rasa curiga, kecewa, dan kelelahan emosional.



Sebaliknya, kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten dapat menciptakan rasa aman, kepercayaan, dan kedekatan yang bertahan lama.



Penutup



Hubungan yang baik jarang hancur dalam semalam. Lebih sering, hubungan memburuk karena akumulasi kebiasaan kecil yang dibiarkan terus berlangsung. Itulah yang dapat diibaratkan sebagai "Efek Lemon Busuk"—satu sikap negatif yang perlahan memengaruhi keseluruhan hubungan.



Kabar baiknya, efek tersebut juga dapat dihentikan. Dengan membangun komunikasi yang sehat, saling menghargai, menyelesaikan masalah sejak dini, dan menjaga kebiasaan-kebiasaan positif setiap hari, hubungan memiliki peluang jauh lebih besar untuk tetap hangat dan bertahan dalam jangka panjang.



