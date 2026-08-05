6 Kebiasaan Orang Dewasa yang Dulu Sering Merasa Dikucilkan Menurut Psikologi

Kebiasaan orang dewasa yang dulu sering merasa dikucilkan menurut psikologi. (magnific)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa perasaan tidak memiliki teman semasa kecil dapat meninggalkan luka emosional yang bertahan lama.
Luka tersebut tidak begitu saja hilang meski seseorang telah tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan yang berbeda.
Anak yang terus-menerus merasa kesepian biasanya mengembangkan mekanisme bertahan yang terbawa hingga dewasa.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (5/8), berikut enam kebiasaan yang biasa berkembang pada orang dewasa yang dulu sering merasa dikucilkan semasa kecil.
1. Menghindari pertemuan sosial dalam skala besar
Anak yang kesulitan diterima lingkungan sejak kecil cenderung membawa rasa tidak aman tersebut hingga dewasa.
Mereka sering mempertanyakan apakah kehadirannya benar-benar diinginkan dalam berbagai situasi sosial yang dihadapi.
Kondisi ini muncul karena minimnya interaksi sosial di masa lalu membuat mereka kurang terbiasa berinteraksi.
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