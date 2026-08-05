Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 6 Agustus 2026 | 01.33 WIB

6 Kebiasaan Orang Dewasa yang Dulu Sering Merasa Dikucilkan Menurut Psikologi

Kebiasaan orang dewasa yang dulu sering merasa dikucilkan menurut psikologi. (magnific) - Image

Kebiasaan orang dewasa yang dulu sering merasa dikucilkan menurut psikologi. (magnific)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa perasaan tidak memiliki teman semasa kecil dapat meninggalkan luka emosional yang bertahan lama.

Luka tersebut tidak begitu saja hilang meski seseorang telah tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan yang berbeda.

Anak yang terus-menerus merasa kesepian biasanya mengembangkan mekanisme bertahan yang terbawa hingga dewasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (5/8), berikut enam kebiasaan yang biasa berkembang pada orang dewasa yang dulu sering merasa dikucilkan semasa kecil.

1. Menghindari pertemuan sosial dalam skala besar

Anak yang kesulitan diterima lingkungan sejak kecil cenderung membawa rasa tidak aman tersebut hingga dewasa.

Mereka sering mempertanyakan apakah kehadirannya benar-benar diinginkan dalam berbagai situasi sosial yang dihadapi.

Kondisi ini muncul karena minimnya interaksi sosial di masa lalu membuat mereka kurang terbiasa berinteraksi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Orang yang Sering Dikucilkan dari Acara Sosial Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Sering Dikucilkan dari Acara Sosial Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Jumat, 3 Juli 2026 | 01.28 WIB

5 Kebiasaan Orang Narsistik Saat Menghabiskan Waktu Luang Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

5 Kebiasaan Orang Narsistik Saat Menghabiskan Waktu Luang Menurut Psikologi

Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.20 WIB

Jika Anda Ingin Meningkatkan Kinerja di Kantor, Lakukanlah 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Anda Ingin Meningkatkan Kinerja di Kantor, Lakukanlah 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.40 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore