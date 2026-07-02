Orang yang Sering Dikucilkan dari Acara Sosial Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, kita sering melihat ada orang yang selalu diajak ke mana-mana, mulai dari acara ulang tahun sampai kumpul keluarga. Namun di sisi lain, ada juga orang yang sering kali tertinggal, tidak diajak, atau bahkan sengaja dijauhi dari lingkaran pertemanan.

Kondisi ini biasanya bukan karena mereka kurang beruntung atau tidak punya teman, melainkan karena adanya sifat atau kepribadian tertentu yang membuat orang lain merasa kurang nyaman.

Psikologi sosial sendiri sudah lama mempelajari dinamika kelompok dan alasan di balik pengucilan sosial ini. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering ditinggalkan dalam acara-acara sosial biasanya memiliki pola perilaku tertentu yang membuat orang lain enggan berinteraksi lebih jauh dengan mereka.

Melansir dari Geediting, berikut adalah 7 ciri kepribadian yang secara psikologis sering membuat seseorang cenderung dikucilkan dari pergaulan sosial:

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1. Cenderung Negatif dan Sinis

Orang yang terlalu sering menyampaikan komentar negatif atau bersikap sinis terhadap apa pun sering kali membuat suasana menjadi tidak nyaman.

Dalam konteks sosial, individu seperti ini dianggap sebagai "pembawa energi buruk" yang merusak suasana.

Psikologi menyebut ini sebagai negativity bias dalam interaksi sosial, di mana otak manusia lebih sensitif terhadap stimulus negatif daripada positif.

Akibatnya, satu komentar sinis bisa diingat lebih lama daripada sepuluh komentar menyenangkan.