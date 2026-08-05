10 Hal yang Baru Disadari Pasangan Usai Berbagi Rekening Bank Menurut Psikologi

Hal yang baru disadari pasangan usai berbagi rekening bank menurut psikologi./Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa banyak pasangan baru menyadari perbedaan pandangan finansial setelah menggabungkan rekening bank bersama.
Di masa awal hubungan, urusan uang sering terasa menyenangkan karena belum ada keterikatan finansial yang mendalam.
Namun setelah menikah atau tinggal bersama, penggabungan keuangan justru dapat memunculkan ketegangan yang tidak terduga.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (5/8), berikut sepuluh hal yang baru disadari pasangan sebagai sumber perbedaan pendapat usai menggabungkan rekening bank bersama.
1. Cara membagi tagihan bersama
Menentukan cara yang adil untuk membayar tagihan bersama sering menjadi titik perselisihan bagi banyak pasangan.
Sebagian pasangan memilih membagi semuanya secara rata, sementara yang lain menyesuaikan dengan penghasilan masing-masing.
Keputusan sebaiknya diambil dengan mempertimbangkan hubungan itu sendiri, bukan sekadar mengejar kesetaraan yang umum.
Perbedaan pandangan yang kuat tentang hal ini dapat memicu konflik yang tidak terduga sebelumnya.
2. Perbandingan antara menabung dan membelanjakan uang
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