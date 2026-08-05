7 Pola Hubungan yang Sebaiknya Dihentikan oleh Semua Pasangan Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha memahami pasangannya. (Magnific)

JawaPos.com - Hubungan yang sehat bukan berarti hubungan yang bebas dari konflik. Setiap pasangan pasti mengalami perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan pertengkaran. Yang membedakan hubungan yang bertahan lama dengan hubungan yang perlahan hancur adalah bagaimana kedua orang menghadapi masalah tersebut.

Pada akhirnya, cinta yang bertahan lama bukan dibangun oleh kesempurnaan, melainkan oleh komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, empati, dan komitmen untuk tumbuh bersama menghadapi setiap tantangan.***