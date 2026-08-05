7 Cara Musik Meningkatkan Kinerja Otak dan Kualitas Hidup Kita Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang mendengarkan musik sambil bekerja. (Magnific)

JawaPos.com - Musik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia selama ribuan tahun. Hampir setiap budaya di dunia memiliki bentuk musiknya sendiri sebagai media hiburan, komunikasi, hingga ekspresi emosi. Namun, perkembangan ilmu psikologi dan neurosains menunjukkan bahwa musik bukan sekadar hiburan. Musik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara kerja otak, kesehatan mental, produktivitas, bahkan kualitas hidup seseorang.



Ketika kita mendengarkan lagu favorit, bernyanyi, atau memainkan alat musik, otak tidak hanya memproses suara. Berbagai area otak bekerja secara bersamaan, mulai dari pusat emosi, memori, bahasa, hingga sistem motorik. Inilah alasan mengapa musik sering dimanfaatkan dalam terapi psikologis, pendidikan, hingga rehabilitasi pasien yang mengalami gangguan neurologis.



Lalu, bagaimana sebenarnya musik dapat meningkatkan fungsi otak dan membuat hidup kita menjadi lebih baik?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (5/8), terdapat tujuh penjelasannya berdasarkan perspektif psikologi.



1. Musik Meningkatkan Daya Ingat



Salah satu manfaat musik yang paling banyak diteliti adalah kemampuannya dalam memperkuat memori. Saat mendengarkan musik, otak menghubungkan melodi dengan pengalaman, emosi, dan informasi tertentu sehingga lebih mudah diingat.



Fenomena ini menjelaskan mengapa banyak orang masih mampu mengingat lagu masa kecil meskipun telah puluhan tahun berlalu. Musik menciptakan "jangkar memori" yang membantu proses penyimpanan informasi dalam otak.



Dalam dunia pendidikan, penggunaan musik terbukti membantu siswa menghafal alfabet, rumus, bahasa asing, hingga konsep-konsep akademik lainnya. Bahkan pada pasien lansia yang mengalami penurunan daya ingat, musik sering digunakan sebagai terapi untuk memunculkan kembali kenangan yang telah lama terlupakan.



Manfaatnya antara lain:



Mempermudah proses belajar.

Meningkatkan kemampuan mengingat informasi.

Membantu mempertahankan fungsi memori pada usia lanjut.

2. Mengurangi Stres dan Kecemasan



Psikologi menjelaskan bahwa musik mampu memengaruhi sistem saraf otonom yang mengatur detak jantung, tekanan darah, dan hormon stres.



Saat seseorang mendengarkan musik dengan tempo yang lembut, tubuh cenderung menurunkan produksi hormon kortisol, yaitu hormon yang meningkat ketika seseorang mengalami tekanan. Sebaliknya, musik dapat merangsang pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang berhubungan dengan rasa bahagia dan nyaman.



Inilah alasan mengapa banyak orang merasa lebih tenang setelah mendengarkan musik klasik, musik instrumental, atau suara alam.



Dalam terapi psikologi, musik juga digunakan untuk membantu individu yang mengalami:



Gangguan kecemasan.

Stres akibat pekerjaan.

Gangguan tidur.

Trauma emosional.

3. Meningkatkan Konsentrasi dan Fokus



Musik tertentu dapat membantu otak memasuki kondisi fokus yang optimal. Musik instrumental tanpa lirik umumnya lebih efektif karena tidak mengganggu proses bahasa dalam otak.



Ketika bekerja atau belajar, musik dengan tempo sedang dapat membantu mempertahankan perhatian lebih lama dan mengurangi rasa bosan terhadap tugas yang monoton.



Namun, psikologi juga mengingatkan bahwa efek musik terhadap fokus berbeda pada setiap individu. Sebagian orang lebih produktif dengan musik klasik, sementara yang lain lebih nyaman dengan musik lo-fi, jazz, atau suara alam.



Kuncinya adalah memilih musik yang tidak terlalu keras dan tidak memiliki lirik yang terlalu dominan.



4. Membantu Mengatur Emosi



Musik merupakan salah satu media regulasi emosi yang paling efektif. Saat seseorang merasa sedih, marah, kecewa, atau cemas, musik dapat membantu mengubah suasana hati secara perlahan.



Menurut psikologi, musik bekerja sebagai media untuk:



Menyalurkan emosi.

Memvalidasi perasaan.

Membantu proses penyembuhan emosional.

Memberikan rasa lega setelah mengalami tekanan.



Misalnya, seseorang yang sedang mengalami kesedihan sering merasa lebih baik setelah mendengarkan lagu yang sesuai dengan emosinya, kemudian beralih ke lagu yang lebih positif.



Musik juga menjadi salah satu teknik coping yang sehat dibandingkan melampiaskan emosi melalui perilaku negatif.



5. Meningkatkan Kreativitas



Aktivitas mendengarkan maupun memainkan musik dapat merangsang koneksi antarbagian otak yang berkaitan dengan imajinasi, pemecahan masalah, dan berpikir kreatif.



Beberapa penelitian menunjukkan bahwa musik mampu membantu seseorang menghasilkan ide baru karena otak berada dalam kondisi yang lebih rileks namun tetap aktif.



Tidak heran jika banyak penulis, desainer, programmer, pelukis, hingga ilmuwan memiliki daftar putar khusus saat bekerja.



Kreativitas meningkat karena musik membantu:



Mengurangi hambatan berpikir.

Memicu munculnya ide baru.

Meningkatkan fleksibilitas berpikir.

Membantu proses brainstorming.

6. Meningkatkan Motivasi dan Produktivitas



Musik memiliki kemampuan untuk meningkatkan energi psikologis seseorang.



Saat mendengarkan lagu yang bersemangat, sistem penghargaan dalam otak akan menghasilkan dopamin sehingga seseorang merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan aktivitas.



Karena alasan inilah musik banyak digunakan ketika:



Berolahraga.

Belajar.

Bekerja.

Membersihkan rumah.

Mengemudi jarak jauh.



Musik yang tepat dapat mengurangi rasa lelah secara subjektif sehingga pekerjaan terasa lebih ringan dan menyenangkan.



7. Memperkuat Hubungan Sosial dan Meningkatkan Kualitas Hidup



Musik juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Bernyanyi bersama, bermain musik dalam kelompok, atau menghadiri konser menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat ikatan sosial.



Dalam psikologi sosial, aktivitas bermusik bersama meningkatkan rasa memiliki terhadap kelompok dan memperkuat empati antarmanusia.



Selain itu, musik sering menjadi media komunikasi yang mampu menyampaikan emosi tanpa harus menggunakan kata-kata.



Orang yang rutin menikmati musik biasanya melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi karena musik membantu mereka:



Mengurangi kesepian.

Menjalin hubungan dengan orang lain.

Mengekspresikan diri.

Menikmati momen kehidupan sehari-hari.

Tips Memanfaatkan Musik untuk Kesehatan Mental



Agar manfaat musik lebih optimal, berikut beberapa kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan:



Dengarkan musik yang sesuai dengan tujuan aktivitas.

Gunakan musik instrumental saat belajar atau bekerja.

Buat playlist khusus untuk relaksasi sebelum tidur.

Sisihkan waktu untuk bernyanyi atau memainkan alat musik.

Hindari mendengarkan musik dengan volume terlalu keras dalam waktu lama agar kesehatan pendengaran tetap terjaga.

Kesimpulan



Musik bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga merupakan stimulus yang mampu mengaktifkan berbagai bagian otak secara bersamaan. Dari meningkatkan daya ingat, membantu fokus, mengurangi stres, mengatur emosi, meningkatkan kreativitas, hingga memperkuat hubungan sosial, manfaat musik telah banyak didukung oleh penelitian dalam bidang psikologi dan neurosains.



Meski demikian, setiap individu dapat memiliki preferensi musik yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menemukan jenis musik yang paling sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Dengan memanfaatkan musik secara bijak, kita tidak hanya dapat meningkatkan kinerja otak, tetapi juga membangun kualitas hidup yang lebih sehat, produktif, dan seimbang.

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