9 Sifat Khas Orang yang Suka Pagi Santai dan Tidur Cepat Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kebiasaan menikmati pagi dengan santai dan tidur lebih awal mencerminkan kepribadian seseorang.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidur dan bangun lebih awal cenderung merasa lebih bahagia.

Meski bukan pilihan semua orang, kebiasaan ini menjadikan pelakunya memiliki karakteristik yang cukup unik.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (6/8), berikut sembilan sifat khas yang biasa dimiliki orang yang menyukai pagi santai dan tidur cepat setiap malam.

1. Menyukai waktu untuk merenungkan pikirannya sendiri

Rutinitas pagi yang santai biasanya diisi dengan aktivitas yang mendukung proses refleksi diri secara mendalam.

Meditasi maupun menulis jurnal menjadi kegiatan umum yang dilakukan untuk menyiapkan diri menghadapi hari.

Proses refleksi ini membantu seseorang memahami dirinya sendiri sekaligus arah yang ingin dituju kedepannya.

Meluangkan waktu khusus untuk introspeksi menunjukkan komitmen nyata terhadap pertumbuhan diri seseorang.