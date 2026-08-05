Lawan Jerawat Secara Alami, Ini 8 Pengobatan Rumahan yang Patut Dicoba

Ilustrasi jerawat pada wajah seseorang. (Dermatologistcapetown/Altaaf Parker)
JawaPos.com - Jerawat sering kali muncul pada saat yang tidak diharapkan, misalnya menjelang acara penting atau ketika ingin tampil percaya diri. Untuk mengatasinya, banyak orang memilih produk perawatan kulit yang dijual di pasaran. Namun, sebagian produk mengandung bahan aktif yang dapat memicu iritasi atau membuat kulit menjadi kering, terutama pada kulit sensitif.
Sebagai alternatif, sejumlah bahan alami kerap dimanfaatkan sebagai perawatan rumahan. Beberapa di antaranya dipercaya dapat membantu meredakan peradangan, mengurangi pertumbuhan bakteri penyebab jerawat, serta menjaga keseimbangan kulit.
Mengutip English Jagran, berikut delapan bahan alami yang sering digunakan untuk membantu mengatasi jerawat.
1. Tea Tree Oil
Tea tree oil dikenal memiliki sifat antimikroba dan antiperadangan yang dapat membantu mengurangi jerawat ringan. Sebelum digunakan, minyak esensial ini harus diencerkan terlebih dahulu dengan carrier oil, seperti minyak kelapa atau minyak jojoba.
Setelah tercampur, oleskan sedikit pada area yang berjerawat menggunakan kapas. Hindari mengaplikasikan tea tree oil murni langsung ke kulit karena dapat menyebabkan iritasi.
2. Lidah Buaya (Aloe Vera)
Gel lidah buaya memiliki efek menenangkan pada kulit dan dipercaya membantu mengurangi kemerahan akibat jerawat.
Gunakan gel segar dari daun lidah buaya atau produk aloe vera murni, lalu oleskan secara merata pada area yang bermasalah. Diamkan sekitar 20 menit sebelum dibilas dengan air bersih.
3. Cuka Sari Apel
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