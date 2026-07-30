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Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 03.32 WIB

Ingin Wajah Cerah dan Sehat? Manfaatkan 5 Bahan Alami Ini di Rumah

ilustrasi orang yang memakai masker. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang memakai masker. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Memiliki kulit wajah yang cerah dan bercahaya menjadi dambaan banyak orang. Tak sedikit yang rela mengeluarkan biaya besar untuk membeli berbagai produk perawatan kulit dengan harapan memperoleh hasil yang maksimal.

Sayangnya, penggunaan produk tertentu dalam jangka panjang tidak selalu memberikan dampak positif. Kandungan bahan kimia pada sebagian produk berpotensi membuat kulit menjadi lebih kering, kusam, bahkan sensitif apabila tidak cocok dengan kondisi kulit.

Karena itu, banyak orang mulai beralih ke bahan-bahan alami yang dinilai lebih lembut sekaligus mampu membantu menjaga kesehatan kulit. Selain mudah ditemukan, bahan alami juga relatif hemat biaya dan dapat dijadikan alternatif perawatan di rumah.

Dilansir englishjagran, berikut lima bahan alami yang dikenal bermanfaat untuk membantu menjaga kulit tetap sehat dan tampak lebih bercahaya.

1. Tepung gram dan yogurt

Perpaduan tepung gram dengan yogurt cocok digunakan untuk kulit berminyak. Tepung gram membantu mengangkat minyak berlebih serta kotoran yang menempel di wajah, sedangkan yogurt berperan menjaga kelembapan kulit. Campurkan kedua bahan hingga menjadi pasta, oleskan secara merata ke wajah, diamkan sekitar 10 menit, lalu bilas dengan air bersih.

2. Madu dan lemon

Kombinasi madu dan lemon dapat menjadi pilihan untuk membuat wajah tampak lebih segar. Madu berfungsi melembapkan sekaligus membantu membersihkan kulit, sementara lemon dikenal mampu membantu menyamarkan noda sehingga kulit terlihat lebih cerah. Gunakan campuran ini secukupnya, kemudian bilas setelah beberapa menit.

3. Susu mentah dan kunyit

Susu mengandung asam laktat yang membantu membersihkan kulit dari sel-sel mati, sedangkan kunyit memiliki sifat antiseptik alami. Campurkan keduanya, lalu aplikasikan tipis-tipis pada wajah sebelum tidur. Perawatan ini dipercaya membantu menjaga kulit tetap halus dan sehat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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