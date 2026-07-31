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Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 21.01 WIB

Tak Perlu Produk Mahal, Ini 5 Cara Alami Melembapkan Bibir Pecah-pecah

ilustrasi bibir kering. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi bibir kering. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Bibir kering dan pecah-pecah merupakan masalah yang cukup sering dialami banyak orang. Kondisi ini tidak hanya membuat bibir terasa tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu penampilan dan menurunkan rasa percaya diri.

Berbagai faktor dapat menyebabkan bibir kehilangan kelembapan, seperti perubahan cuaca, kurangnya asupan cairan, paparan udara kering, hingga kebiasaan menjilat bibir terlalu sering.

Selain menggunakan produk perawatan bibir yang tersedia di pasaran, beberapa bahan alami juga kerap dimanfaatkan untuk membantu menjaga kelembapan dan membuat bibir terasa lebih lembut.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima bahan alami yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi bibir kering dan pecah-pecah.

1. Minyak Kelapa

Minyak kelapa dikenal sebagai bahan alami yang memiliki sifat melembapkan. Kandungan minyak alami di dalamnya dapat membantu menjaga kelembapan permukaan bibir yang kering.

Mengoleskan sedikit minyak kelapa murni pada bibir sebelum tidur dapat membantu membuat bibir terasa lebih lembut dan tampak lebih sehat saat bangun di pagi hari.

2. Mentimun

Mentimun memiliki kandungan air tinggi yang memberikan sensasi segar sekaligus membantu melembapkan bibir.

Cara menggunakannya cukup mudah, yaitu dengan menempelkan irisan tipis mentimun pada bibir selama beberapa menit. Perawatan sederhana ini dapat memberikan rasa sejuk dan membantu mengurangi rasa kering pada bibir.

3. Lidah Buaya

Gel lidah buaya sering digunakan dalam berbagai perawatan kulit karena sifatnya yang menenangkan dan melembapkan.

Mengoleskan gel lidah buaya pada bibir selama beberapa menit sebelum dibilas dapat membantu memberikan rasa nyaman, menjaga kelembapan, dan mengurangi tampilan bibir yang kering.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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