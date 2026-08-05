Hati-Hati, Konsumsi 5 Makanan Ini Saat Dingin Bisa Mengganggu Pencernaan

ilustrasi aneka makanan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Makanan yang disajikan dingin memang terasa menyegarkan dan praktis, terutama jika baru dikeluarkan dari lemari es. Namun, tidak semua jenis makanan ideal dikonsumsi dalam suhu rendah karena dapat memengaruhi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi.
Sejumlah ahli menyebutkan bahwa makanan dingin dapat membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras. Selain itu, suhu yang terlalu rendah juga dipercaya dapat memengaruhi aliran darah di saluran pencernaan sehingga proses pengolahan makanan menjadi kurang optimal.
Mengutip English Jagran, berikut lima jenis makanan yang lebih baik dikonsumsi dalam keadaan hangat.
1. Nasi
Nasi yang telah didinginkan mengalami perubahan pada struktur patinya menjadi pati resisten. Kondisi ini dapat memengaruhi proses pencernaan pada sebagian orang, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak.
Menyantap nasi dalam keadaan hangat umumnya lebih mudah dicerna dan membantu tubuh menyerap nutrisi secara lebih optimal.
2. Olahan Telur
Berbagai hidangan berbahan dasar telur juga lebih dianjurkan disantap hangat. Setelah disimpan dalam suhu dingin, tekstur dan struktur protein pada telur dapat berubah sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna.
Memanaskan kembali olahan telur sebelum dikonsumsi dapat membuat teksturnya lebih nyaman dimakan sekaligus membantu proses pencernaan berlangsung lebih baik.
3. Pasta
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan