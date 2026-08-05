Hati-Hati, Konsumsi 5 Makanan Ini Saat Dingin Bisa Mengganggu Pencernaan

JawaPos.com - Makanan yang disajikan dingin memang terasa menyegarkan dan praktis, terutama jika baru dikeluarkan dari lemari es. Namun, tidak semua jenis makanan ideal dikonsumsi dalam suhu rendah karena dapat memengaruhi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi.

Sejumlah ahli menyebutkan bahwa makanan dingin dapat membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras. Selain itu, suhu yang terlalu rendah juga dipercaya dapat memengaruhi aliran darah di saluran pencernaan sehingga proses pengolahan makanan menjadi kurang optimal.

Mengutip English Jagran, berikut lima jenis makanan yang lebih baik dikonsumsi dalam keadaan hangat.

1. Nasi

Nasi yang telah didinginkan mengalami perubahan pada struktur patinya menjadi pati resisten. Kondisi ini dapat memengaruhi proses pencernaan pada sebagian orang, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak.

Menyantap nasi dalam keadaan hangat umumnya lebih mudah dicerna dan membantu tubuh menyerap nutrisi secara lebih optimal.

2. Olahan Telur

Berbagai hidangan berbahan dasar telur juga lebih dianjurkan disantap hangat. Setelah disimpan dalam suhu dingin, tekstur dan struktur protein pada telur dapat berubah sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna.

Memanaskan kembali olahan telur sebelum dikonsumsi dapat membuat teksturnya lebih nyaman dimakan sekaligus membantu proses pencernaan berlangsung lebih baik.