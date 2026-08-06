Simak, 4 Alasan Anda Mengantuk Setelah Makan Siang, Konsumsi Makanan Ini untuk Mencegahnya

Ilustrasi seorang wanita yang mengantuk setelah makan siang. (freepik)
JawaPos.com – Kabut siang hari di mana motivasi Anda lenyap dan ingin tidur siang adalah perasaan yang banyak orang alami.
Fenomena ini terkadang disebut sebagai penurunan energi siang hari dan berdampak signifikan pada produktivitas di tempat kerja atau selama aktivitas sehari-hari.
Penurunan tingkat energi yang nyata setelah makan siang sering menyebabkan perasaan mengantuk atau lemas.
Ini biasanya terjadi karena kombinasi beberapa faktor biologis dan pilihan makanan, seperti dilansir ndtv.
1. Proses pencernaan
Pencernaan membutuhkan energi yang signifikan. Setelah makan, aliran darah ke saluran pencernaan meningkat untuk memfasilitasi pencernaan makanan.
Hal ini dapat menyebabkan penurunan aliran darah ke area tubuh lainnya, termasuk otak, yang dapat berkontribusi pada perasaan lelah.
2. Lonjakan insulin
Saat Anda mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat atau gula, kadar gula darah akan melonjak.
Tubuh Anda melepaskan insulin untuk mengaturnya, yang dapat menyebabkan masuknya asam amino triptofan ke dalam otak.
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