Cuaca Akhir-Akhir Ini Panas? Coba 5 Cara Mudah dan Murah Ini supaya Ruangan Anda Tetap Sejuk

Ilustrasi, cara membuat ruangan tetap sejuk di cuaca panas. (Magnific)
JawaPos.com - Apakah akhir-akhir ini Anda merasa cuaca sedang panas-panasnya? Anda menjadi tidak betah berada di ruangan tanpa AC sementara di luar rumah sinar matahari begitu menyengat.
Sekarang Anda tidak perlu khawatir, dilansir JawaPos.com dari solarscreen pada Selasa (4/8), ada lima cara mudah dan murah untuk membuat ruangan Anda tetap sejuk meski tanpa AC.
Kuncinya, pahamilah darimana panas itu berasal dan bagaimana menghentikannya sebelum menguasai ruangan Anda.
1. Tutup Jendela Selama Jam-Jam Terpanas di Siang Hari
Tutuplah jendela Anda dengan tirai atau gorden di jam-jam terpanas di siang hari.
Kalau bisa gunakan tirai yang tebal, karena mampu menghalangi cahaya matahari daripada tirai yang tipis atau tembus pandang.
Selain tirai yang tebal, melapisi jendela dengan kaca film hemat energi juga perlu Anda pertimbangkan.
Kaca film hemat energi pada jendela akan memantulkan sebagian besar panas matahari, tapi tidak membuat ruangan Anda terasa gelap.
2. Manfaatkan Kipas Angin dengan Lebih Cerdas, Bukan Lebih Keras
Perlu Anda ketahui kalau kipas angin tidak berfungsi untuk mendinginkan udara, tapi hanya menggerakkan udara.
Ini artinya, penempatan kipas angin memainkan peran penting.
Pada malam hari, letakkan kipas angin di jendela menghadap ke dalam ruangan. Ini berguna untuk menarik udara yang lebih dingin.
Lalu, letakkan kipas angin kedua di sisi ruangan dan hadapkan ke luar untuk mendorong udara hangat keluar.
Sementara itu, di siang hari jaga agar jendela tetap tertutup jika udara luar lebih panas dari dalam rumah.
Untuk pendinginan ekstra, letakkan semangkuk es atau botol air beku di depan kipas angin.
Udara yang berhembus melewati es akan menjadi lebih dingin sebelum mencapai Anda.
3. Gunakan Kain Tipis
Ganti selimut tebal, seprai flanel, dan tirai beludru di rumah Anda saat cuaca sedang panas, karena semua bahan itu dapat memerangkap panas serta menghalangi aliran udara.
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