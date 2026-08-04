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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.34 WIB

5 Tips Ampuh Menenangkan Kulit Saat Biduran, Bisa Dilakukan Sendiri di Rumah

Cara yang Ampuh Atasi Biduran di Rumah. (freepik.com)

JawaPos.com - Biduran atau urtikaria merupakan salah satu gangguan kulit yang cukup sering dialami banyak orang. Kondisi ini biasanya ditandai dengan munculnya bentol-bentol kemerahan atau pucat yang disertai rasa gatal, bahkan terkadang membuat kulit terasa perih dan tidak nyaman.

Reaksi tersebut dapat muncul akibat berbagai pemicu, mulai dari makanan tertentu, obat-obatan, gigitan serangga, perubahan suhu ekstrem, hingga kontak dengan benda yang menyebabkan alergi pada kulit.

Selain bentol dan rasa gatal, sebagian orang juga dapat mengalami pembengkakan pada area tertentu seperti bibir, kelopak mata, atau wajah. Karena rasa tidak nyaman yang ditimbulkan, banyak orang mencari cara cepat untuk meredakan gejalanya.

Meski biduran sering kali dapat membaik dengan sendirinya, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu mengurangi rasa gatal dan menjaga kondisi kulit tetap nyaman.

1. Gunakan Pakaian yang Tidak Mengiritasi Kulit

Saat mengalami biduran, pilihlah pakaian yang longgar dan memiliki bahan lembut seperti katun. Pakaian yang terlalu ketat atau berbahan kasar dapat menyebabkan gesekan pada kulit sehingga rasa gatal semakin parah.

Membiarkan kulit mendapatkan sirkulasi udara yang baik juga dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman selama proses pemulihan.

2. Redakan Gatal dengan Mandi Air Dingin atau Campuran yang Menenangkan

Mandi menggunakan air dingin dapat membantu memberikan sensasi nyaman pada kulit yang terasa gatal. Selain itu, beberapa orang juga menggunakan campuran seperti oatmeal atau baking soda saat mandi untuk membantu menenangkan kulit yang mengalami iritasi.

Oatmeal dikenal memiliki kandungan yang dapat membantu menenangkan kulit, sementara baking soda sering digunakan untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman akibat iritasi ringan.

3. Hindari Kebiasaan Menggaruk Area Biduran

Rasa gatal akibat biduran memang sulit ditahan, tetapi menggaruk justru dapat memperburuk kondisi kulit. Garukan yang terlalu kuat dapat menyebabkan luka kecil, meningkatkan iritasi, bahkan membuat kulit semakin sensitif.

Sebagai gantinya, usahakan menjaga kuku tetap pendek dan gunakan pelembap atau metode lain yang dapat membantu mengurangi keinginan untuk menggaruk.

4. Manfaatkan Kompres Dingin untuk Mengurangi Bengkak

Kompres dingin menjadi salah satu cara sederhana yang sering digunakan untuk membantu mengatasi rasa gatal dan pembengkakan akibat biduran.

Caranya cukup mudah, yaitu membungkus es menggunakan kain bersih lalu menempelkannya pada area kulit yang bermasalah selama beberapa menit. Suhu dingin dapat membantu memberikan rasa nyaman dan mengurangi sensasi panas pada kulit.

5. Gunakan Produk Pereda Gatal

Beberapa produk perawatan kulit yang mengandung bahan seperti calamine, mentol, atau lidah buaya dapat membantu memberikan efek menenangkan pada kulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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